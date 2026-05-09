El DT de Alajuelense tenía que modificar ciertas acciones si quería renovar su contrato con la institución.

La Liga Deportiva Alajuelense dialogó con Óscar Ramírez antes de que tomara la decisión de no renovar el contrato. La directiva rojinegra estaba abierta a extender el vínculo con el entrenador, pero había ciertas condiciones que debían cumplirse.

Según la información del periodista Yashin Quesada, había algunas decisiones del entrenador en las que Alajuelense no estaba de acuerdo. Por eso, mantuvieron una conversación en la que le exigieron al Machillo Ramírez que cambie para la próxima temporada.

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Alajuelense quería cambiar métodos que utilizaba Machillo Ramírez

“Óscar queremos que te quedes, pero tenés que pasar todos los entrenamientos en la mañana, por muy tarde a las 7 de la mañana, por la disciplina de los jugadores. Óscar te queremos mucho, pero necesitamos que aceptes a este y a este asistente técnico“, mencionó Quesada sobre lo que quería imponerle Alajuelense al DT.

Y sentenció: “Al final entonces. ¿Me quieren a mí o quieren otro? Como cuando usted dice amar a alguien, pero no me gustan sus orejas, no me gusta cómo habla, cómo se comporta, cómo camina, cómo reacciona. Entonces no te quiero, quiero otra persona. Es una paralelismo, pero es la realidad. Le quisieron cambiar un montón de cosas, entonces no querían a Óscar“.

Después de haber llegado en abril de 2025 para suceder a Guimaraes, Machillo Ramírez dejó el cargo un año más tarde. Muchos especialistas opinaron que lo veían desgastado en los últimos encuentros, un síntoma que parecía predecir lo que vendría después.

Ahora, Alajuelense está buscando a un nuevo entrenador para que se haga cargo de la planilla el 1 de junio. Es una incógnita qué hará el Machillo Ramírez en cuanto a su carrera profesional. Se desconoce si en algún momento volverá a dirigir o se retirará definitivamente.

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En síntesis