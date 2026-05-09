Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Liga Promérica

Revelan las condiciones que Alajuelense le puso al Machillo Ramírez antes de renunciar: “¿Me quieren a mí o a otro?”

El DT de Alajuelense tenía que modificar ciertas acciones si quería renovar su contrato con la institución.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
Las condiciones que Alajuelense le puso al Machillo Ramírez antes de irse
© CRHoy.Las condiciones que Alajuelense le puso al Machillo Ramírez antes de irse

La Liga Deportiva Alajuelense dialogó con Óscar Ramírez antes de que tomara la decisión de no renovar el contrato. La directiva rojinegra estaba abierta a extender el vínculo con el entrenador, pero había ciertas condiciones que debían cumplirse.

Según la información del periodista Yashin Quesada, había algunas decisiones del entrenador en las que Alajuelense no estaba de acuerdo. Por eso, mantuvieron una conversación en la que le exigieron al Machillo Ramírez que cambie para la próxima temporada.

Decisión tomada: en Liberia no tienen dudas con la renovación de Saturnino Cardozo y Alajuelense ya lo sabe

ver también

Decisión tomada: en Liberia no tienen dudas con la renovación de Saturnino Cardozo y Alajuelense ya lo sabe

Alajuelense quería cambiar métodos que utilizaba Machillo Ramírez

Óscar queremos que te quedes, pero tenés que pasar todos los entrenamientos en la mañana, por muy tarde a las 7 de la mañana, por la disciplina de los jugadores. Óscar te queremos mucho, pero necesitamos que aceptes a este y a este asistente técnico“, mencionó Quesada sobre lo que quería imponerle Alajuelense al DT.

Y sentenció: “Al final entonces. ¿Me quieren a mí o quieren otro? Como cuando usted dice amar a alguien, pero no me gustan sus orejas, no me gusta cómo habla, cómo se comporta, cómo camina, cómo reacciona. Entonces no te quiero, quiero otra persona. Es una paralelismo, pero es la realidad. Le quisieron cambiar un montón de cosas, entonces no querían a Óscar“.

Después de haber llegado en abril de 2025 para suceder a Guimaraes, Machillo Ramírez dejó el cargo un año más tarde. Muchos especialistas opinaron que lo veían desgastado en los últimos encuentros, un síntoma que parecía predecir lo que vendría después.

Ahora, Alajuelense está buscando a un nuevo entrenador para que se haga cargo de la planilla el 1 de junio. Es una incógnita qué hará el Machillo Ramírez en cuanto a su carrera profesional. Se desconoce si en algún momento volverá a dirigir o se retirará definitivamente.

Publicidad

En síntesis

  • Óscar Ramírez dejó el cargo de director técnico en Alajuelense un año tras su llegada.
  • La directiva exigió que los entrenamientos iniciaran a las 7 de la mañana por disciplina.
  • El nuevo entrenador de Alajuelense deberá asumir el mando de la planilla el 1 de junio.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Hondureño del montón": Diego Vázquez arremete fuerte en el Real Estelí
Honduras

"Hondureño del montón": Diego Vázquez arremete fuerte en el Real Estelí

Alajuelense conoce la decisión de Liberia con Saturnino Cardozo
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense conoce la decisión de Liberia con Saturnino Cardozo

Motagua vs. Olancho FC hoy: hora, TV y cómo llegan a la fecha 3 de las triangulares
Honduras

Motagua vs. Olancho FC hoy: hora, TV y cómo llegan a la fecha 3 de las triangulares

David Suazo sorprende a Honduras con el mensaje que nadie esperaba y Olimpia no lo puede crecer
Honduras

David Suazo sorprende a Honduras con el mensaje que nadie esperaba y Olimpia no lo puede crecer

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo