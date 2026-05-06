Giro radical para su carrera: Saprissa le haría esta propuesta a Ricardo Blanco tras el Clausura 2026

El contrato del lateral derecho de 36 años está a punto de expirar en Saprissa.

Todo Deportivo Saprissa se encuentra enfocado en sacar el boleto a la final del Torneo Clausura 2026. El momento de la verdad llegará este domingo, cuando el equipo de Hernán Medford reciba a Liberia en La Cueva con la obligación de ganar para destrabar el empate 1-1 de la ida.

Sin embargo, otras áreas del club están obligadas a pensar más allá del fin de semana. Una de ellas es la gerencia deportiva, bajo el nombre de comité deportivo y a cargo de Erick Lonnis, que en este momento de la temporada comienza a proyectar refuerzos, salidas y renovaciones.

Uno de los futbolistas apuntados para marcharse es Ricardo Blanco. El lateral derecho está teniendo bastantes minutos con Medford, pero su rendimiento no viene siendo el óptimo y hay chances concretas de que salga a mitad de año.

¿Ricardo Blanco a las categorías menores de Saprissa?

De acuerdo a la información del periodista Daniel Martínez, en Saprissa desean mantener a Blanco dentro de la estructura del club. Pero no como jugador: tiene 36 años, su carrera está próxima a terminar y ven con buenos ojos poner toda esa experiencia al servicio de la formación de juveniles.

Blanco tiene los días contados en Saprissa. (Foto: El Pódcast de la Hinchada)

“Lo de Ricardo Blanco llega hasta que el Saprissa tenga actividad en este Clausura 2026. O sigue jugando o se queda en la estructura de divisiones menores (…). Ser asistente por lo menos, empezar por ahí, con Vladimir, con Roy Myers, con Marco Herrera“, aseveró Martínez este miércoles en el programa 120 Minutos.

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El defensor, que vistió también los colores de Belén, Herediano y Cartaginés antes de regresar en 2018 a la institución que lo formó, ganó siete títulos con la “S”. A pesar de su nivel futbolístico, es un jugador querido por el saprissismo. Y también admirado por su fortaleza, pues debió superar un calvario que duró más de dos años y le demandó siete cirugías para volver a jugar.

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Su ligamen fue renovado por Lonnis a modo de reconocimiento por seis meses más. Y por eso se encuentra en el grupo de jugadores que vencen contrato en junio, integrado por Mariano Torres, David Guzmán, Ariel Rodríguez, Deyver Vega y Marvin Loría.

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En síntesis

Ricardo Blanco termina contrato en junio y la gerencia deportiva de Saprissa no planea renovarlo para el próximo torneo.

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El club le propondrá integrarse a la estructura de divisiones menores para aprovechar su experiencia en la formación de juveniles.

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