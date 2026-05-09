Así está la tabla de posiciones del grupo B de las Triangulares en Honduras: Motagua cae y se complica

Motagua cayó ante el Olancho y ahora estará obligado a ganar sus próximos dos partidos si quiere estar en la final. Así marchan los grupos.

Motagua sigue sufriendo en las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras tras caer 1-2 ante Los Potros de Olancho en el estadio Nacional “Chelato” Uclés de Tegucigalpa.

El marcador lo abrió el delantero uruguayo Rodrigo de Olivera a los 32 minutos tras un gran centro de Denis Meléndez por la banda derecha y así poner la ilusión en el equipo que dirige Javier López.

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Sin embargo, Motagua volvió a sufrir desde la pena máxima. Jhen Clever Portillo derribó a Cristian Cálix dentro del área y tras la solicitud de revisión del DT Jhon Jairo López, el árbitro confirmó en el FVS el penal para el Olancho que fue convertido por Kevin López a los 60 minutos.

El Ciclón Azul no aprendió la lección y nuevamente un penal cometido por Marcelo Santos sobre “Machuca” Ramírez fue convertido por Clayvin Zúniga que aprovechó la oportunidad para darle el triunfo a su equipo.

Este resultado manda a Motagua al sótano y lo obliga a sacar el triunfo en sus últimos juegos para confirmar su pase a la gran final. El Ciclón Azul primero tendrá que visitar a Los Potros y cerrará en casa ante el club Canino.

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Así marchan las tablas en las triangulares

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