Así está la tabla de posiciones del grupo B de las Triangulares en Honduras: Motagua cae y se complica

Motagua sigue sufriendo en las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras tras caer 1-2 ante Los Potros de Olancho en el estadio Nacional “Chelato” Uclés de Tegucigalpa.
El marcador lo abrió el delantero uruguayo Rodrigo de Olivera a los 32 minutos tras un gran centro de Denis Meléndez por la banda derecha y así poner la ilusión en el equipo que dirige Javier López.
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Sin embargo, Motagua volvió a sufrir desde la pena máxima. Jhen Clever Portillo derribó a Cristian Cálix dentro del área y tras la solicitud de revisión del DT Jhon Jairo López, el árbitro confirmó en el FVS el penal para el Olancho que fue convertido por Kevin López a los 60 minutos.
El Ciclón Azul no aprendió la lección y nuevamente un penal cometido por Marcelo Santos sobre “Machuca” Ramírez fue convertido por Clayvin Zúniga que aprovechó la oportunidad para darle el triunfo a su equipo.
Este resultado manda a Motagua al sótano y lo obliga a sacar el triunfo en sus últimos juegos para confirmar su pase a la gran final. El Ciclón Azul primero tendrá que visitar a Los Potros y cerrará en casa ante el club Canino.
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