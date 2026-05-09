Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Así está la tabla de posiciones del grupo B de las Triangulares en Honduras: Motagua cae y se complica

Motagua cayó ante el Olancho y ahora estará obligado a ganar sus próximos dos partidos si quiere estar en la final. Así marchan los grupos.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Motagua no pudo sacar el triunfo ante el Olancho FC en Tegucigalpa. Foto: X Motagua.
Motagua no pudo sacar el triunfo ante el Olancho FC en Tegucigalpa. Foto: X Motagua.

Motagua sigue sufriendo en las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras tras caer 1-2 ante Los Potros de Olancho en el estadio Nacional “Chelato” Uclés de Tegucigalpa.

El marcador lo abrió el delantero uruguayo Rodrigo de Olivera a los 32 minutos tras un gran centro de Denis Meléndez por la banda derecha y así poner la ilusión en el equipo que dirige Javier López.

Kervin Arriaga se aferra a la salvación: la buena noticia que consiguió Levante en la Liga Española

ver también

Kervin Arriaga se aferra a la salvación: la buena noticia que consiguió Levante en la Liga Española

Sin embargo, Motagua volvió a sufrir desde la pena máxima. Jhen Clever Portillo derribó a Cristian Cálix dentro del área y tras la solicitud de revisión del DT Jhon Jairo López, el árbitro confirmó en el FVS el penal para el Olancho que fue convertido por Kevin López a los 60 minutos.

El Ciclón Azul no aprendió la lección y nuevamente un penal cometido por Marcelo Santos sobre “Machuca” Ramírez fue convertido por Clayvin Zúniga que aprovechó la oportunidad para darle el triunfo a su equipo.

Este resultado manda a Motagua al sótano y lo obliga a sacar el triunfo en sus últimos juegos para confirmar su pase a la gran final. El Ciclón Azul primero tendrá que visitar a Los Potros y cerrará en casa ante el club Canino.

La inesperada confesión de Lionel Messi que preocupa a Honduras antes del amistoso contra Argentina

ver también

La inesperada confesión de Lionel Messi que preocupa a Honduras antes del amistoso contra Argentina

Así marchan las tablas en las triangulares

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Recomendado por Francis Hernández: el jugador de Motagua que vinieron a ver desde España para ficharlo
Honduras

Recomendado por Francis Hernández: el jugador de Motagua que vinieron a ver desde España para ficharlo

Motagua sufre batacazo de Olancho FC: goles y resumen de la caída azul
Honduras

Motagua sufre batacazo de Olancho FC: goles y resumen de la caída azul

Motagua vs. Olancho FC hoy: hora, TV y cómo llegan a la fecha 3 de las triangulares
Honduras

Motagua vs. Olancho FC hoy: hora, TV y cómo llegan a la fecha 3 de las triangulares

Así está la tabla del Grupo A y B de las Triangulares en Honduras
Honduras

Así está la tabla del Grupo A y B de las Triangulares en Honduras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo