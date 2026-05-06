Cuándo y dónde se juega la final de la Champions League 2026

La final de la UEFA Champions League llega a su tramo final y ahora repasaremos dónde se definirá al campeón de la temporada 2025/26.

La temporada de la Champions League llega a su tramo final con una definición muy emocionante. Bayern Múnich y PSG pelean por conseguir el último lugar disponible para estar presentes en la gran final.

Por su parte, Arsenal ya aseguró su clasificación tras vencer al Atlético de Madrid con un marcador global de 2-1.

A continuación, repasaremos cuándo y en qué estadio se disputará la final de la Champions League 2026.

ver también Inteligencia Artificial predice cuál será la final de Champions League 2026: PSG o Bayern Munich vs. Atlético de Madrid o Arsenal

La final de la Champions League 2026: fecha, sede y todos los detalles

La final de la UEFA Champions League 2026 se disputará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, un estadio moderno que albergará por primera vez el partido decisivo del torneo más importante de clubes en Europa.

El encuentro está programado para las 10:00 AM (Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua) 11:00 AM de Panamá y definirá al campeón de la temporada, entre Arsenal y PSG.

Así es el Puskás Aréna de Budapest

El Puskás Aréna de Budapest es uno de los estadios más modernos de Europa y un referente en infraestructura deportiva en la región.

Publicidad

Publicidad

Inaugurado en 2019, destaca por su diseño que mezcla modernidad con elementos históricos del antiguo estadio que ocupaba el mismo lugar.

Capacidad aproximada de 67,215 espectadores

Ubicación: Budapest, Hungría

Estadio más grande del país

Publicidad

En cuanto a sus condiciones deportivas, cumple con todos los estándares internacionales exigidos por la UEFA para albergar partidos de alto nivel, incluyendo finales europeas, gracias a sus instalaciones de primer nivel.

Publicidad

Dimensiones del campo: 105 x 68 metros

Equipado con tecnología de última generación

Cuenta con zonas VIP y áreas para medios

Publicidad

Puskás Aréna de Budapest – Estadio

Los últimos campeones de la UEFA Champions League

Los últimos 10 campeones de la UEFA Champions League, desde 2025 hasta 2016, están dominados por el Real Madrid, que ha ganado 6 de esas ediciones. El PSG se coronó en 2025 tras vencer al Inter

Publicidad

Publicidad

2024/25: Paris Saint-Germain (1º título)

2023/24: Real Madrid (15º título)

2022/23: Manchester City (1º título)

2021/22: Real Madrid (14º título)

2020/21: Chelsea FC (2º título)

2019/20: Bayern Múnich (6º título)

2018/19: Liverpool FC (6º título)

2017/18: Real Madrid (13º título)

2016/17: Real Madrid (12º título)

2015/16: Real Madrid (11º título)