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Real España vs. Olimpia EN VIVO: minuto a minuto del clásico en las triangulares

Los Aurinegros llegan con la presión de ganar para seguir en la pelea en las triangulares; mientras Olimpia quiere dar un paso más a la final.

Camisas especiales para el Olimpia

Los jugadores del club Melenudo saldrán con los apellidos de sus madres en las camisetas.

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El estadio Morazán está listo

Así luce el recinto sampedrano para el juego entre Aurinegros y Melenudos.

Bienvenidos al minuto a minuto de Real España vs. Olimpia

Jeaustin Campos y Eduardo Espinel se enfrentan en el clásico correspondiente a las triangulares.

José Rodas

Por José Rodas

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Real España recibe al Olimpia en el estadio Morazán de San Pedro Sula. Foto: ChatGPT.
Real España recibe al Olimpia en el estadio Morazán de San Pedro Sula. Foto: ChatGPT.

Real España y Olimpia se enfrentan este sábado en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula por las triangulares finales del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Los aurinegros llegan con la presión de la derrota sufria en la jornada 1 de las triangulares de Marathón (1-0), juego que estuvo marcado por la polémica, luego que dos jugadores del cuadro de Jeaustin Campos terminaran expulsados.

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Mientras el Olimpia llega con la motivación de haber vencido 2-0 a Marathón, resultado que lo tiene como líder del grupo A y cerca de ponerlo en una nueva final en la defensa de su bicampeonato.

¿A qué hora juegan Real España vs. Olimpia?

Aurinegros y Melenudos se verán las caras a las 8:15 de la noche, hora de Honduras.

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Canal por dónde ver el clásico

El juego entre Real España y Olimpia será transmitido a través del canal y sitio web de Deportes TVC; además podrás seguir el minuto a minuto a través de Fútbol Centroamérica.

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