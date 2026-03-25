“Fuera de la empresa”: Kurt Morsink no se guarda nada sobre Alejandro Bran y revela por qué le rompió el contrato en Alajuelense

Alejandro Bran se transformó, de un día para otro, en el foco de atención de la Liga Deportiva Alajuelense. Y en vez de haberlo hecho por su ya olvidado gol al LAFC en Los Ángeles, su tristemente célebre salto a las primeras planas fue por un caso de indisciplina.

Aquella larga noche de miércoles que terminó con escándalo policial incluido cuando ya había amanecido fue la gota que rebasó el vaso y que obligó tanto al Machillo Ramírez como al club manudo a tomar una decisión que sirva como ejemplo.

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El video viral en el que se vio el estado de Alejandro Bran, alcoholizado y peleando en el aparcamiento de su condominio, lo dejó expuesto no sólo ante la Liga sino ante la opinión pública. Y ahora habló una de las pocas personas que faltaba: Kurt Morsink, el ex agente del jugador.

¿Por qué Kurt Morsink echó a Alejandro Bran de su empresa?

Este miércoles, en diálogo con Tigo Sports, uno de los representantes más famosos de Costa Rica explicó que su vínculo con Bran ya había terminado mucho antes de este escándalo y, a su modo, dejó en claro por qué fue.

Consultado especialmente sobre las indisciplinas del mediocampista de 25 años, Morsink fue contundente:

“A todos los jugadores les hacemos firmar un documento: el que no va a clases de inglés, fuera de la empresa; el que no quiere hacer videoanálisis, fuera de la empresa; el que anda poniendo tonteras en redes sociales, fuera de la empresa”. Kurt Morsink.

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“Queremos compromiso y seriedad, la parte fuera de la cancha es lo más importante”, agregó el agente y dio un ejemplo claro: “Ahora mismo tenemos dos o tres jugadores en la mira, incluso había una oferta para uno, pero no hay chance de que lo hagamos por el tema de indisciplina, es un tema muy importante”.

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¿Cuándo volverá a jugar Alejandro Bran?

Si bien el castigo de Alajuelense fue interno y no hubo una comunicación oficial, el periodista Josué Quesada reveló que Bran volvería “después de la fecha FIFA” que se está jugando por estos días.

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De todos modos, sólo quedará esperar a ver qué deciden tanto el Macho Ramírez como Joseph Joseph mientras se juegan a todo o nada para conseguir un lugar en semifinales y luchar por el bicampeonato.