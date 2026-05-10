Sorpresa total en Alajuelense: una figura quiere volver al club a pocos días de haberse marchado

Se mueven las fichas en Alajuelense pensando en el futuro del club. Así lo dejó saber una figura rojinegra a pocos días de haberse marchado.

Raúl Pinto dejó la junta directiva de Alajuelense hace apenas cuatro días, pero su salida no significaría un adiós definitivo. El expresidente manudo ya trabaja en una estrategia para intentar volver al club, aunque esta vez lo haría acompañado por un grupo.

Recordemos que Pinto había sido electo como vicepresidente segundo en la asamblea de junio de 2025, dentro del equipo liderado por Joseph Joseph.

Ahora, su intención sería presentarse nuevamente en la próxima asamblea de junio de 2026, aún sin fecha confirmada, junto a un bloque de apoyo. En Alajuelense siguen moviéndose las fichas de cara a una etapa de muchos cambios en el club.

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Raúl Pinto prepara su regreso a Alajuelense junto a un nuevo bloque

Al exjerarca rojinegro, quien presidió Alajuelense entre 2010 y 2016, lo acompañarían Aquiles Mata, Carlos Aguirre y Henry Zamora.

La idea de Pinto sería llegar con un bloque más sólido para tener mayor peso dentro de la toma de decisiones del club.

Raúl Pinto – Alajuelense

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En la próxima asamblea estarán en juego los cargos de vicepresidente primero, protesorero, secretario y vocal 1.

Las elecciones en la Liga se realizan por papeleta, no por puestos independientes, por lo que Pinto buscaría conformar una propuesta completa frente al grupo afín a Joseph Joseph.

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Datos claves

Raúl Pinto ya trabaja en una estrategia para regresar a Alajuelense , apenas días después de haber dejado la junta directiva del club.

, apenas días después de haber dejado la junta directiva del club. El expresidente manudo no volvería solo, ya que sería acompañado por Aquiles Mata, Carlos Aguirre y Henry Zamora como parte de un nuevo bloque político.

como parte de un nuevo bloque político. Pinto busca tener mayor peso en las decisiones internas de la Liga y recuerda que las elecciones se realizan por papeleta completa, no por cargos individuales.