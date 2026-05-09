Municipal vs. Mixco EN VIVO: minuto a minuto de la semifinal de vuelta del Clausura 2026 de Guatemala

Este sábado, se definirá al primer finalista del Torneo Clausura 2026 con el Municipal vs Mixco. En el que ambos equipos fueron dos de los mejores equipos de la fase de clasificación, quedando segundo y tercero con 38 y 36 puntos, respectivamente.
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Los rojos y chicharroneros medirán fuerzas este sábado 9 de mayo, a las 6:00 p.m. (horario de Guatemala), en el Estadio El Trébol, para definir al primer finalista del campeonato.
Cómo llega Municipal
Los rojos llegan tras ganarle 0-2 a los chicharroneros en el juego de ida del pasado miércoles, resultado que se dio gracias a los goles de Rodrigo Saravia y Pedro Altán, que los deja con una situación cómoda para estar en la final.
Cómo llega Mixco
El equipo de Fabricio Benítez se complicó en el primer juego de la serie, porque ahora lo obliga a ganarle por tres tantos a los escarlatas en El Trébol y así completar la remontada, si gana por dos, los rojos clasificarían por haber terminado mejor ubicado en la tabla.