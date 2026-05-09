Municipal vs. Mixco EN VIVO: minuto a minuto de la semifinal de vuelta del Clausura 2026 de Guatemala

Siga el minuto a minuto del partido de Municipal ante Mixco por la vuelta de las semifinales.

Municipal tiene un pie en la final tras ganarle 2-0 a Mixco en la ida de las semifinales.

Mixco debe ganar por tres goles o más en El Trébol para remontar el 2-0 en contra de la ida.

Siga el minuto a minuto del partido entre los rojos contra los chicharroneros.

Este sábado, se definirá al primer finalista del Torneo Clausura 2026 con el Municipal vs Mixco. En el que ambos equipos fueron dos de los mejores equipos de la fase de clasificación, quedando segundo y tercero con 38 y 36 puntos, respectivamente.

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Los rojos y chicharroneros medirán fuerzas este sábado 9 de mayo, a las 6:00 p.m. (horario de Guatemala), en el Estadio El Trébol, para definir al primer finalista del campeonato.

Cómo llega Municipal

Los rojos llegan tras ganarle 0-2 a los chicharroneros en el juego de ida del pasado miércoles, resultado que se dio gracias a los goles de Rodrigo Saravia y Pedro Altán, que los deja con una situación cómoda para estar en la final.

Cómo llega Mixco

El equipo de Fabricio Benítez se complicó en el primer juego de la serie, porque ahora lo obliga a ganarle por tres tantos a los escarlatas en El Trébol y así completar la remontada, si gana por dos, los rojos clasificarían por haber terminado mejor ubicado en la tabla.