“Ya estaba acordado”: Saprissa descubre al verdadero culpable de frustrar el fichaje de Randy Ramírez y la polémica estalla en Tibás

Con su doblete en el empate 2-2 de Municipal Liberia ante el Deportivo Saprissa, Randy Ramírez alcanzó la cima de la tabla de goleadores del Torneo Apertura 2025, consolidándose como una de las grandes revelaciones del campeonato.

Al finalizar el encuentro, el prometedor extremo de 21 años no ocultó su corazón morado ni el hecho de que estuvo muy cerca de reforzar al Monstruo en el último mercado de fichajes: “Mi representante me habló de la posibilidad, que tuvieron una conversación con Saprissa, pero que no se dio. Pero igual estoy muy feliz en Liberia, el porqué no se dio no lo sé, es cosa de ellos”, reconoció Ramírez.

“Hubo cosas a lo interno”

Paulo Wanchope, técnico tibaseño, también fue consultado tras el partido y aceptó que el atacante liberiano fue analizado como opción para la ofensiva: “Es un jugador bueno, interesante, hubo cosas que a lo interno se hablaron y no veo conveniente hablarlo porque es jugador de Liberia”, comentó después de sufrir en carne propia el talento del oriundo de Cartago.

Tras descartar la llegada de Ramírez, Saprissa terminó cerrando las incorporaciones de los panameños Newton Williams y Gustavo Herrera. El primero sufrió una grave lesión en su debut y estará varios meses fuera de las canchas, mientras que su competriota parece que aún no logra adaptarse a la presión de jugar en el equipo más ganador del país.

¿Quién le bajó el pulgar a Randy Ramírez?

Lo que no se conocía hasta ahora era quién había sido el culpable de frustrar el fichaje de Randy Ramírez. Este lunes, el periodista Kevin Jiménez reveló en el programa Seguimos que ya todo estaba encaminado entre el futbolista y el ex gerente deportivo Sergio Gila, pero fue el propio Wanchope quien puso el freno.

“Ya estaba acordado entre Sergio Gila y José Luis Rodríguez, representante del jugador, pero por decisión técnica de Wanchope, respaldado por la directiva, decidieron declinar la opción y Randy Ramírez termina jugando al conjunto liberiano”, afirmó Jiménez.

Mientras en Tibás se lamentan por lo que pudo haber sido, Ramírez vive su mejor momento en el fútbol nacional. Lleva cuatro goles en apenas cuatro jornadas y se ha convertido en la carta ofensiva más peligrosa del Municipal Liberia, dirigido por José Saturnino Cardozo.

El estratega paraguayo no dudó al momento de incorporarlo: “Estando en México lo vi jugar y dije que lo quería. Es desequilibrante, diferente, eso buscan los clubes. Yo un jugador como Randy Ramírez no lo veo en Costa Rica”, aseguró Cardozo, dejando aún más en evidencia al cuerpo técnico morado.