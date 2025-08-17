El empate 2-2 entre Deportivo Saprissa y Liberia tuvo un protagonista claro: Randy Ramírez. El extremo pampero fue la gran figura del partido al marcar los dos goles del conjunto local y, de paso, reabrir un tema que genera debate: su futuro.

El atacante estuvo en carpeta del Saprissa, pero finalmente los morados decidieron no ficharlo. Así lo confirmó Paulo Wanchope en conferencia de prensa, al ser consultado sobre el atacante.

¿Qué dijo Wanchope sobre el no fichaje de Randy Ramírez?

“Es un jugador bueno, interesante, hubo cosas que a lo interno se hablaron y no veo conveniente hablarlo porque es jugador de Liberia”, dijo el técnico morado. A la vez, reconoció que el extremo fue la principal amenaza durante el partido:

“Sabíamos de las contras de ellos con la velocidad de Randy Ramírez”.

La decisión de Saprissa contrasta con el elogio que Randy recibe desde su propio banquillo. Saturnino Cardozo, entrenador de Liberia, reveló que clubes mexicanos siguen atentos a su evolución y que lo considera un futbolista con condiciones para dar el salto.

“Estando en México vi a Randy Ramírez y yo dije que lo quería. Es un jugador desequilibrante, un jugador diferente, es distinto y eso buscan los clubes”, señaló Cardozo, antes de sentenciar: “Yo a un jugador como Randy Ramírez no lo veo en Costa Rica”.

Mientras Saprissa decidió mirar hacia otro lado, el atacante liberiano sigue levantando interés internacional. Si mantiene su nivel, el destino de Ramírez podría estar mucho más cerca de la Liga MX que de la primera división costarricense.