Limpieza total en Saprissa: se confirma otra salida que refuerza a un rival directo tras el adiós de Yoserth Hernández

Este miércoles, el Deportivo Saprissa hizo oficial la primera salida de la institución tras el subcampeonato en el Torneo Apertura 2025. Yoserth Hernández, quien había regresado al club para definir su futuro tras un préstamo en San Carlos, firmó el finiquito de su contrato para convertirse en nuevo refuerzo del Municipal Liberia.

“El Deportivo Saprissa informa que se ha dado por finalizada la relación contractual con el jugador Yoserth Hernández”, anunció el Monstruo mediante un comunicado en sus canales oficiales, marcando así el inicio de la renovación de cara al 2026.

Una nueva salida de Tibás

Está claro que esta no será la única salida de la institución, y esto comenzó a confirmarse en las últimas horas, cuando el periodista Kevin Jiménez adelantó que otro morado seguirá los pasos de Hernández en el equipo de Guanacaste.

Se trata de Douglas Sequeira, defensor central de 23 años que, según el especialista en fichajes, “se unirá a Liberia a préstamo procedente de Saprissa”. Así, el conjunto liberiano sumará otro jugador procedente de Tibás.

Al igual que Yoserth Hernández, Sequeira viene de pasar un semestre cedido en Sporting FC, donde disputó 14 encuentros, de los cuales fue titular en 12 (tres correspondientes a la Copa de Costa Rica), ingresó desde el banco en dos y permaneció sin acción en siete partidos. No convirtió goles, no aportó asistencias y fue amonestado en dos ocasiones.

¿Sigue la limpieza?

Otros nombres que estarían en la cuerda floja y podrían estar a punto de concretar su salida del cuadro tibaseño son Gustavo Herrera, Mauricio Villalobos y Nicolás Delgadillo.

Por su parte, el mediocampista Jefferson Brenes finalmente se quedará en Saprissa, salvo que aparezca una oferta desde Europa, según confirmó el propio Jiménez