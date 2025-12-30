Giro inesperado con Bryan Moya: la noticia que sacude a Real España y Jeaustin Campos en el mercado de fichajes

Bryan Moya es uno de los agentes libres más codiciados para el 2026. El delantero salió de forma sorpresiva de Real España y su entorno analiza ofertas.

En un principio apareció Motagua con la posibilidad de llevarlo al Nido, pero todo se ha enfriado y es otro club y rival de Real España que se ha interesado.

Bryan Moya interesa al Marathón para el Clausura 2026

Álvaro de la Rocha informa que “Marathón ha mostrado interés en el atacante, Bryan Moya”.

“Autoridades del cuadro ‘Verdolaga’ han contactado al entorno del ex futbolista de Real España y Olimpia para conocer sus pretensiones”.

Con esto, Moya sacudiría al mercado de fichajes en Honduras ya que pasaría de Real España a Marathón, una rivalidad eterna en San Pedro Sula.

Pablo Lavallén podría recuperarle el nivel a un Moya que en su estadía en Real España fue uno de los que más apareció bajo el mando de Jeaustin Campos.

