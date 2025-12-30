Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Giro inesperado con Bryan Moya: la noticia que sacude a Real España y Jeaustin Campos en el mercado de fichajes

El delantero que salió de mala forma de Real España, ahora es buscado por el máximo rival de La Máquina.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Bryan Moya puede dar un golpe a la ciudad de San Pedro Sula.
Bryan Moya puede dar un golpe a la ciudad de San Pedro Sula.

Bryan Moya es uno de los agentes libres más codiciados para el 2026. El delantero salió de forma sorpresiva de Real España y su entorno analiza ofertas.

En un principio apareció Motagua con la posibilidad de llevarlo al Nido, pero todo se ha enfriado y es otro club y rival de Real España que se ha interesado.

Fichaje de élite: Olimpia recibe la respuesta final a su interés por un reconocido goleador de Centroamérica

ver también

Fichaje de élite: Olimpia recibe la respuesta final a su interés por un reconocido goleador de Centroamérica

Bryan Moya interesa al Marathón para el Clausura 2026

Álvaro de la Rocha informa que “Marathón ha mostrado interés en el atacante, Bryan Moya”.

“Autoridades del cuadro ‘Verdolaga’ han contactado al entorno del ex futbolista de Real España y Olimpia para conocer sus pretensiones”.

Con esto, Moya sacudiría al mercado de fichajes en Honduras ya que pasaría de Real España a Marathón, una rivalidad eterna en San Pedro Sula.

Henry Figueroa toma la decisión que toda Honduras quería saber sobre su equipo para 2026

ver también

Henry Figueroa toma la decisión que toda Honduras quería saber sobre su equipo para 2026

Pablo Lavallén podría recuperarle el nivel a un Moya que en su estadía en Real España fue uno de los que más apareció bajo el mando de Jeaustin Campos.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Fichaje de élite: Olimpia recibe la respuesta final a su interés por un reconocido goleador de Centroamérica
Honduras

Fichaje de élite: Olimpia recibe la respuesta final a su interés por un reconocido goleador de Centroamérica

Henry Figueroa toma la decisión que toda Honduras quería saber sobre su equipo para 2026
Honduras

Henry Figueroa toma la decisión que toda Honduras quería saber sobre su equipo para 2026

No hay marcha atrás: Marathón confirma ante toda Honduras la noticia que Olimpia esperaba
Honduras

No hay marcha atrás: Marathón confirma ante toda Honduras la noticia que Olimpia esperaba

El grande de Centroamérica que se bajó de la pelea con Cartaginés y Comunicaciones
Guatemala

El grande de Centroamérica que se bajó de la pelea con Cartaginés y Comunicaciones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo