Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Debutó en Herediano y fue goleador de Alajuelense, pero se alejó del fútbol y hoy ya no lo reconocen: “Ser taxista es duro”

Levantó un campeonato nacional en Herediano y supo ser un goleador temible en Alajuelense, pero hoy su realidad es muy distinta.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

De marcar una época en Alajuelense a manejar un taxi.
© Luisenriquebolanos.com / Pinterest.De marcar una época en Alajuelense a manejar un taxi.

En el fútbol costarricense de los años ’80, pocos nombres causaban tanto respeto como el de Jorge Manuel Ulate. El “Gugui”, como siempre se lo conoció, inició su carrera en el Club Sport Herediano, pero alcanzó la fama en 1978 cuando fue pieza clave para que Puntarenas obtuviera el subcampeonato nacional.

El potencial que demostraba Ulate lo llevó de nuevo a los florenses en 1979, temporada en la que conquistaron el título. Pero su salto definitivo lo dio en 1984 al firmar con Liga Deportiva Alajuelense, donde no solo consiguió el campeonato, sino que además se coronó máximo goleador de la temporada en dos años consecutivos (en 1984 con 20 goles y en 1985 con 23), algo que no ocurría desde la época de Errol Daniels.

Ulate fue máximo goleador de La Liga en dos años consecutivos (Facebook).

Ulate fue máximo goleador de La Liga en dos años consecutivos (Facebook).

Publicidad
“Quiebra técnica”: Saprissa se derrumba con el informe oficial que confirma la verdad más temida por Juan Carlos Rojas

ver también

“Quiebra técnica”: Saprissa se derrumba con el informe oficial que confirma la verdad más temida por Juan Carlos Rojas

La vida después del gol

Con 69 años, Ulate lleva varias décadas lejos de las canchas. Tras colgar los botines, su vida tomó un rumbo más discreto, combinando su labor como entrenador de ligas menores con el trabajo de taxista, oficio al que se dedicó por muchos años.

Actualmente, el ex artillero manudo, ya pensionado, asegura vivir con mayor tranquilidad, aunque reconoce que sus ingresos no son muy elevados. “Yo ya estoy pensionado, no vivo de la renta porque tengo una pensión baja, pero vivo tranquilo. Normalmente salgo a caminar, a hacer mandados, pero uno se vuelve más sedentario por la edad“, contó en entrevista con La Teja.

Publicidad
El ex delantero marcó una época en Alajuela (ADN Manudo).

El ex delantero marcó una época en Alajuela (ADN Manudo).

Su taxi propio le permitió mantenerse activo después de retirarse del fútbol, aunque admitió queser taxista es duro”. Durante muchos años pasó hasta once horas diarias al volante, pero hoy, con otras entradas económicas y la pensión, maneja menos y sin la presión de antes.

Publicidad

“Son poco los jóvenes que se acuerdan de uno”

Aun así, Gugui asegura que la experiencia le dejó momentos gratificantes, en especial porque muchos pasajeros lo reconocían de sus tiempos de gloria con la Liga y Herediano.

Sin embargo, también admite que ahora son cada vez menos los que lo identifican. “Toda la vida he vivido en Heredia, entonces era una persona muy conocida ahí y siempre había de qué conversar con la gente. Ahora ya son pocos los jóvenes que se acuerdan de uno, porque es otra época“, comentó con nostalgia.

Publicidad
Así luce Jorge Manuel Ulate en la actualidad (Diario Extra).

Así luce Jorge Manuel Ulate en la actualidad (Diario Extra).

Fue clave para la 30 con Saprissa, viajó a Brasil 2014 con Costa Rica pero cambió el fútbol por la construcción: “No te da para vivir bien”

ver también

Fue clave para la 30 con Saprissa, viajó a Brasil 2014 con Costa Rica pero cambió el fútbol por la construcción: “No te da para vivir bien”

Hoy, asentado en el cantón central de Heredia, Ulate disfruta de la calma que le da la jubilación, agradecido por haber sido parte de la historia grande del fútbol costarricense, aunque ya alejado de las luces que alguna vez lo hicieron un referente.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Oferta formal": Marcel Hernández recibe el llamado de un rival directo de Herediano
Costa Rica

"Oferta formal": Marcel Hernández recibe el llamado de un rival directo de Herediano

Jafet Soto le consigue a Hernán Medford el refuerzo internacional que necesitaba para ir por la 32
Costa Rica

Jafet Soto le consigue a Hernán Medford el refuerzo internacional que necesitaba para ir por la 32

Medford recibe un refuerzo en un puesto clave
Costa Rica

Medford recibe un refuerzo en un puesto clave

Le notifican a Motagua el plan de Luis Vega sobre su futuro: ¿Firmará la renovación?
Honduras

Le notifican a Motagua el plan de Luis Vega sobre su futuro: ¿Firmará la renovación?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo