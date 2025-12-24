Se lo quitan: Saprissa perdería a un jugador muy querido y la noticia desata la bronca en Tibás

Saprissa podría perder a un futbolista muy querido por los aficionados. Varios de los rumores pronunciados toman fuerza hasta transformarse en noticia y desatar un escándalo en Tibás. Nadie puede creer lo que sucede antes de terminar 2025.

Mauricio Villalobos llegó a la institución cedido a préstamo, para mediados del corriente año. Con trabajo duro, bajo las órdenes de Paulo César Wanchope, se convirtió en uno de los puntos más altos de toda la plantilla morada con rapidez.

Pero el regreso de Vladimir Quesada al banquillo fue un punto de quiebre para todo lo que le tocaría caminar a Villalobos, quien además sufrió una lesión que lo marginó durante cuatro jornadas. Perdió terreno hasta dejar de ser convocado.

Mauricio Villalobos se aleja del Saprissa: podría ser nuevo jugador del Liberia

Mauricio Villalobos está muy cerca de irse del Saprissa, pese a que todavía tiene seis meses de contrato vigente en el marco de su préstamo. La noticia levantó un revuelo terrible entre los aficionados. No entienden la decisión sobre el futbolista.

Según confirmó el reportero Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X, Villalobos está en conversaciones para ser nuevo jugador de Liberia. Santa Ana solicitó al Monstruo Morado la devolución del jugador para ya poder cerrar la negociación.

Con Quesada, el mediocampista fue titular solamente en dos presentaciones, no estuvo en la nómina durante tres encuentros y fue suplente en otros cinco, de los que solamente tuvo actividad una vez. Eso, en consideración de su disponibilidad.