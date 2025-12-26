Ariel Rodríguez quedó en shock: su mensaje sin filtro a Esteban Alvarado tras decir adiós a Saprissa

Este viernes, Esteban Alvarado dejó en shock a los fanáticos del fútbol costarricense con el inesperado anuncio de su retiro del fútbol profesional. Con 36 años de edad y tras quedar en el centro de las críticas por su actuación en la final del Torneo Clausura 2025 ante Liga Deportiva Alajuelense, el experimentado arquero, ganador de seis títulos con el uniforme morado, decidió que era momento de dar un paso al costado y cerrar su carrera.

“Todo tiene un fin. La dificultad de tomar la decisión era batallar con mi espíritu ganador. El día a día se hacía más pesado de lo normal”, explicó Alvarado ante los micrófonos de la conferencia de prensa que comandó Erick Lonnis.

ver también Oferta formal confirmada: Saprissa va por el refuerzo más polémico después del golpe del Apertura 2025

Sorpresa total: la reacción de Ariel Rodríguez

Ariel Rodríguez, otro de los referentes del camerino del Monstruo, fue uno de los primeros en pronunciarse tras conocerse la decisión. A través de sus historias de Instagram, el goleador de 36 años compartió un mensaje sincero para su compañero de tantas batallas.

“Me sorprendiste con la noticia que vi hoy, sé que usted aún tiene mucho para dar, sé cómo entrenas porque te vi día a día dándolo todo… Una decisión que tomaste en calma. Agradezco haber compartido camerino con usted y sabe el aprecio que le tengo mi hermano”, escribió el Samurai junto a una foto con el ahora ex arquero.

(Instagram).

“Sé lo grande que eres y sé que mejores cosas vienen para usted. Sos un porterazo. Me hará falta mi hermano, verlo en el camerino… hasta pronto leyenda. Te vamos a extrañar”, cerró el veterano atacante.

Publicidad

Publicidad

El legado de Esteban Alvarado

Más allá de lo que pasó en la final ante Alajuelense, los números de Esteban Alvarado hablan por sí solos. Defendiendo el arco del Deportivo Saprissa, el portero se marcha con seis campeonatos nacionales, 107 partidos disputados, 111 goles recibidos y 43 vallas invictas.

ver también “Te retiramos”: Esteban Alvarado enfrenta la provocación de Alajuelense que hace arder a todo Saprissa

Además, fue dos veces campeón de Costa Rica con el Club Sport Herediano, donde atajó entre 2021 y 2023 y disputó 90 partidos, con 83 goles en contra y 31 arcos en cero.