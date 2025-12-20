Jugó en Saprissa y Alajuelense, fue semifinalista del Apertura 2025 y ahora lo esperan en Europa: “Ya finiquitó”

Desde su debut como profesional con Uruguay de Coronado el 9 de febrero de 2014 bajo la dirección de Carlos Watson, Freddy Álvarez se ha consolidado como un verdadero trotamundos.

El mediocampista ofensivo oriundo de Nicoya y formado en la cantera del Deportivo Saprissa ya ha defendido camisetas en cuatro continentes distintos. En Costa Rica, además de jugar para Generación Saprissa y Uruguay, pasó por UCR, Liga Deportiva Alajuelense, Club Sport Herediano, Jicaral y Municipal Liberia, equipo en el que militó durante el Torneo Apertura 2025.

En medio de su recorrido en la Liga Promérica, Álvarez también probó suerte en el Deportivo Municipal de Perú y brilló en el BG Pathum United de Tailandia y el FC Shkupi de Macedonia, donde registró 57 asistencias y 20 goles en 105 partidos.

Freddy Álvarez se despide de Costa Rica

Aunque solo lleva cinco meses como Coyote y su contrato con Liberia se extendía hasta mediados de 2027, el volante decidió que el 2026 lo verá regresar al fútbol internacional como legionario.

Así lo confirmó el especialista en fichajes Kevin Jiménez a través de sus redes sociales: “Freddy Álvarez ya finiquitó con Liberia, en las próximas horas tomará la decisión donde jugará. Las dos opciones son: Tirana de Albania y Ayutthaya de Tailandia”.

¿Europa o Asia? Los posibles destinos de Freddy Álvarez

KF Tirana (Albania)

KF Tirana es uno de los clubes más grandes, tradicionales y laureados de Albania. Fundado en 1920 y con sede en la capital, compite en la Kategoria Superiore y juega como local en el Stadiumi Selman Stërmasi. Es el equipo con más títulos de liga del país y suele participar en fases previas de UEFA Champions League y Europa League, por lo que representa una vitrina interesante para cualquier jugador.

Ayutthaya United (Tailandia)

Ayutthaya United es un club relativamente joven, fundado en 2007, que compite actualmente en la Thai League 2. Con sede en la histórica ciudad de Ayutthaya, juega sus partidos como local en el estadio homónimo, con capacidad para 6.000 espectadores. Aunque está lejos de ser una potencia nacional, ha crecido en popularidad en los últimos años y busca consolidarse como uno de los proyectos más prometedores del fútbol tailandés.

Ahora solo resta esperar la decisión final del experimentado mediocampista con raíces moradas, quien a sus 30 años se prepara para escribir un nuevo capítulo lejos de Costa Rica.