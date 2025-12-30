Ganó la 31 y cinco títulos más, pero no seguirá en Alajuelense por pedido de Machillo Ramírez: “Finiquito de contrato”

Pese a haber sido parte de la histórica obtención de la estrella 31 y de sumar cinco títulos más con Liga Deportiva Alajuelense, no continuará en el equipo rojinegro por decisión técnica de Óscar Ramírez.

Alajuelense a pesar de haber tocado la gloria en 2025, no quiere bajar la guardia de cara al próximo año y los cambios en el plantel siguen en marcha.

Otra salida en Alajuelense

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Alberto Toril no continuará en Liga Deportiva Alajuelense, luego de que el club le comunicara la decisión de buscar un finiquito de contrato.

De acuerdo con el comunicador, ambas partes ya se encuentran trabajando en los términos de su salida, lo que confirma un nuevo movimiento en la reestructuración del plantel rojinegro.

“Alberto Toril no seguirá en Alajuelense, ya le comunicaron la decisión de buscar un finiquito de contrato. Están trabajando en la salida”, compartió Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X.

Recordemos que Alberto Toril había sido fichado por Alajuelense el 1 de julio de 2024 y mantenía vínculo vigente hasta el 30 de junio de 2026, por lo que su salida se da pese a contar aún con contrato activo con el club.

Trofeos de Alberto Tori con Alajuelense

Durante su paso por Liga Deportiva Alajuelense, Alberto Toril logró sumar un palmarés destacado, al consagrarse bicampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf (2024 y 2025).

También fue campeón del Torneo Apertura de Costa Rica 2025/26, ganador de la Copa de Costa Rica 2024/25 y bicampeón de la Recopa de Costa Rica (2024/25 y 2025/26), títulos que respaldan su aporte durante su etapa con el conjunto rojinegro.