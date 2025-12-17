“Lo describió perfectamente”: Vladimir Quesada respaldó a Mariano Torres y envía un mensaje claro a Alajuelense antes de la vuelta

El empate 2-2 entre Saprissa y Alajuelense en la ida de la final del Torneo de Apertura 2025 sigue dejando ecos en ambos campamentos. Tras el partido disputado en Tibás, las declaraciones de Mariano Torres marcaron la pauta al asegurar que el conjunto morado fue superior durante los 90 minutos, pese a no lograr la victoria.

Ahora, esas palabras encontraron respaldo directo en la voz del entrenador tibaseño, Vladimir Quesada. El capitán argentino había sido contundente al señalar que Saprissa mereció más por su propuesta ofensiva y control del juego, cuestionando de manera implícita el planteamiento conservador de su rival.

¿Qué dijo Vladimir Quesada al respecto de los dichos de Mariano Torres?

En conferencia de prensa, el técnico morado fue claro al validar el análisis de Torres. “Mariano lo describió perfectamente: merecíamos más, creo que fuimos superiores, pero estamos jugando contra un gran equipo, bien dirigido y que sabe hacer bien las cosas”, expresó Quesada, reconociendo tanto el dominio de su equipo como la jerarquía del adversario.

Para el entrenador, el empate no dejó sensaciones negativas, sino todo lo contrario. “A pesar de todo salimos fortalecidos”, añadió, convencido de que el rendimiento colectivo fue una base sólida de cara al partido definitivo.

Tweet placeholder

Ilusión intacta para la vuelta

De cara al encuentro del próximo sábado, Quesada dejó claro que el enfoque no variará. “Vamos a enfrentar el partido del próximo sábado con una gran ilusión, sabiendo que hicimos las cosas muy bien hoy. Si mostramos la misma actitud, la misma disposición hacia el juego de asociación, nosotros vamos a sacar un buen resultado”, afirmó con convicción.

Publicidad

Publicidad

Un mensaje directo a Alajuelense

Finalmente, Quesada dejó una lectura clara de lo que espera para la vuelta, enviando un mensaje directo al rival. “Visualizo el partido del sábado exactamente igual a este: nosotros buscando el marco contrario, obviamente ellos buscando las contras”, sentenció.

Con estas palabras, el técnico dejó en evidencia que anticipa un guion similar: Saprissa asumiendo la iniciativa y Alajuelense apostando a la transición rápida. La serie está abierta, pero el mensaje desde Tibás es claro: el equipo se siente fuerte, respaldado por su rendimiento y convencido de que el camino es insistir.