“No se presentaron”: Rolando Fonseca prende fuego a Saprissa con un mensaje que golpea de lleno al camerino tras la caída ante Cartaginés

El pasado domingo, el Deportivo Saprissa de Paulo Wanchope firmó, sin lugar a dudas, su peor presentación en lo que va de la temporada. El equipo que saltó al césped del Estadio Rafael “Fello” Meza se mostró apático, inconexo y desorganizado, viendo sin reacción cómo el Club Sport Cartaginés le manejaba la pelota y generaba oportunidades de gol a placer.

El marcador final fue un contundente 3-0 para los dirigidos por Andrés Carevic, pero la goleada podría haber sido aún más abultada de no ser por la tarea del guardameta Esteban Alvarado.

Rolando Fonseca no perdona

Tras esta humillación, Rolando Fonseca no dudó en lanzó un mensaje incendiario sobre lo que considera un problema grave en el plantel morado: varios futbolistas, en su opinión, no están dando el paso al frente cuando la situación lo exige.

“Los jugadores no se presentaron, pero ¿por qué no presentarse?, ¿por qué no tener un buen comportamiento? ¿Las circunstancias del partido te opacan? ¿O es que hay jugadores que cuando el resultado está muy bonito, de dos o tres a cero ahí sí aparecen?“, disparó el máximo goleador histórico del seleccionado costarricense.

Rolando Fonseca fulminó a Saprissa

Fonseca está convencido de que el carácter y la personalidad reales solamente se pueden juzgar ante la adversidad. “El jugador que es atrevido, que pide la bola, que va al frente, eso es carácter, pero qué fácil para jugadores cuando vas ganando, entonces sí aparecen, eso es muy sencillo“, afirmó.

“Ante la adversidad, usted tenía que ver algo diferente y no se ve, entonces por eso el comportamiento de un equipo de esa manera, y usted sale recriminándose, que usted no hace esto y lo otro, y salen las diferencias en el camerino”, completó el ex artillero, quien en Tibás conquistó tres títulos nacionales y dos Ligas de Campeones Concacaf.

Próxima prueba para los morados

El Monstruo tendrá poco tiempo para reponerse de sus heridas. Paulo Wanchope ya prepara la dura visita a Municipal Liberia, en el Estadio Edgardo Baltodano, correspondiente a la cuarta jornada del Apertura 2025.

El duelo ante los Coyotes se jugará el próximo domingo 17 de agosto a las 3:00 p.m. (hora de Costa Rica), y será una oportunidad para que el cuadro tibaseño demuestre que todavía tiene carácter para pelear por el título.

