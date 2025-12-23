El sucesor de Mariano Torres: Saprissa apunta a un volante extranjero top para darle jerarquía a Vladimir Quesada

Incluso con 38 años, Mariano Torres volvió a demostrar por qué es el gran emblema del Deportivo Saprissa. Durante el Torneo Apertura 2025, el capitán morado se las ingenió para seguir siendo el mejor futbolista del equipo.

Su precisión en pelota parada, su influencia en el armado de juego y esas pinceladas de talento que no se desgastan con el paso del tiempo fueron determinantes para que el Monstruo alcanzara la final del campeonato, donde poco pudo hacer ante la aplastante Liga Deportiva Alajuelense de Óscar “Machillo” Ramírez.

Se acerca el final de la era Mariano Torres

Sin embargo, más allá de su altísimo rendimiento, la realidad indica que Mariano se encuentra transitando el ocaso de su carrera deportiva. Le resta solo medio año de contrato con Saprissa y nadie puede asegurar qué sucederá a mediados de 2026.

Él mismo lo ha reconocido: el día que sienta que no puede darle el 100% al equipo, dará un paso al costado. Por ello, la dirigencia tibaseña tiene la obligación de mirar hacia adelante.

¿Quién reemplazará al número 20?

En este escenario, el club ya debe pensar seriamente en su sucesor. Nadie desconoce lo difícil que será reemplazar a un jugador del peso de Mariano Torres, ganador de ocho títulos nacionales con el uniforme morado y símbolo absoluto del último gran ciclo deportivo de Saprissa. Sin embargo, el intento deberá hacerse.

Según información del medio partidario La Voz Saprissista, la intención de la cúpula morada es ir por un volante extranjero de jerarquía, con características similares a las de su capitán, pensando en el Torneo Clausura 2026.

“¿Por fin aparecerá un mediocampista extranjero que sustituya a Mariano en un tiempo? Pues sí, y lo están buscando. Se espera llegue este torneo. Al menos esa es la intención”, informaron a través de Facebook.

No está claro si la dirigencia ya maneja nombres específicos o si apenas se encuentran en la etapa inicial de la búsqueda, pero Vladimir Quesada ya puede empezar a ilusionarse con la posibilidad de contar con un mediocampista que le permita mantener la jerarquía del equipo aun cuando llegue el inevitable final de la era Mariano Torres.