“Golpe anímico”: Saprissa recibe la advertencia que no esperaba desde Panamá para la Copa Centroamericana

El Club Atlético Independiente de La Chorrera, rival directo del Deportivo Saprissa en la Copa Centroamericana de Concacaf 2025, envió un mensaje claro tras su victoria 3-1 sobre Verdes FC de Belice. El técnico panameño Franklin Narváez aseguró que el triunfo no solo les mantiene con opciones, sino que también les inyecta la motivación necesaria para enfrentar a los morados en un duelo clave.

“Realmente vinimos por la victoria, estábamos obligados para depender de nosotros mismos”, declaró Narváez tras el compromiso disputado en el Estadio Rommel Fernández. El entrenador reconoció que su equipo arrastra problemas de efectividad, con apenas cuatro goles en 28 remates en los últimos dos partidos, pero confía en que las variantes ofensivas sigan dando resultado.

¿Cuál fue el mensaje que le enviaron desde Panamá a Saprissa?

De cara al duelo contra Saprissa el próximo miércoles, el técnico adelantó que administrará la carga física de sus futbolistas en el compromiso de liga local ante Atlético Nacional. Una demostración de la importancia que le dan al encuentro frente a los morados.

“El once ideal son todos. Vamos a buscar el partido, pero con precauciones, porque el miércoles es una final”, advirtió, dejando claro que el choque contra los tibaseños es decisivo en sus aspiraciones.

El DT de CAI habló de que será una final ante Saprissa.

El estratega también pidió atención a la solidez defensiva, recordando la derrota ante Motagua en Honduras donde se dejaron remontar en cinco minutos. “Eso nos golpeó fuerte. Línea por línea, la defensa debe recuperar la confianza”, sentenció.

Su mensaje deja claro que el CAI llegará a enfrentar a Saprissa con determinación y con la lección aprendida de que, en torneos internacionales, los detalles pueden definir el resultado. Veremos si esta estrategia le funciona y logran vencer al conjunto de Tibás.