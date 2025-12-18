Es tendencia:
“Más fuerte que nosotros”: Mariano Torres sorprendió a la afición de Saprissa con lo que dijo tras el empate ante Alajuelense

Mariano Torres fue contundente tras el empate ante Alajuelense con un mensaje que sorprendió a toda la afición.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Mariano Torres habló en zona mixta tras el empate ante Alajuelense
Mariano Torres habló en zona mixta tras el empate ante Alajuelense

El Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense igualaron (2-2) en la ida de la final del Torneo Apertura 2025 con anotaciones de Orlando Sinclair y Fidel Escobar para los morados, mientras que por el lado de los rojinegros convirtieron Kenyel Michel y Alejandro Bran.

Sobre este escenario Mariano Torres habló en zona mixta luego de este empate ante Alajuelense y salió a decir todo lo que piensa sobre Esteban Alvarado y su actuación en este primer duelo de la final del Torneo Apertura 2025.

"Lo describió perfectamente": Vladimir Quesada respaldó a Mariano Torres y envía un mensaje claro a Alajuelense antes de la vuelta

“Lo describió perfectamente”: Vladimir Quesada respaldó a Mariano Torres y envía un mensaje claro a Alajuelense antes de la vuelta

¿Qué dijo Mariano Torres sobre el partido de Esteban Alvarado ante Alajuelense?

Sé la personalidad que tiene (Esteban Alvarado), la clase de arquero que es, estuvo mucho tiempo afuera y no tengo más nada que decir. Al final son cosas que pasan en el juego, pero él está muy fuerte, incluso más fuerte que nosotros“, compartió Mariano Torres.

Decisión tomada: Mariano Torres regresa a Costa Rica para hablar con Saprissa
Mariano Torres – Saprissa

Así que sabemos que se encuentra bien y que además nosotros le vamos a brindar siempre nuestro apoyo porque muchas veces ha sido él quien nos ha salvado a nosotros“, comentó Mariano Torres sobre Esteban Alvarado.

Recordemos que Esteban Alvarado volvió a quedar en el centro de las críticas tras una nueva falla con el Saprissa. El error permitió la anotación de Bran, con la que Alajuelense le dio la vuelta al marcador 1-2 en apenas cuatro minutos, silenciando La Cueva y la afición respondió con algunos silbidos para el aquero.

Sin embargo, hay que decir también que le sacó un mano a mano determinante a Anthony Hernández para evitar la caída de su arco una vez más.

Lo que debe evitar Saprissa para la vuelta ante Alajuelense

El equipo está fuerte con muchas ganas de jugar la revancha y también con ganas de disputar una Gran Final porque es lo que todos los morados queremos. Así que nos iremos a preparar a ver los errores que cometimos para que no nos vuelva a suceder“, comentó Mariano Torres.

De cara al juego de vuelta, Saprissa está obligado a corregir errores puntuales y mantener la concentración durante los 90 minutos si quiere revertir la serie ante Alajuelense. La autocrítica dentro del camerino es clara y el mensaje apunta a aprender de lo sucedido.

