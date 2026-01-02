Es tendencia:
Jeaustin Campos robó este fichaje a grande de Centroamérica y sale a la luz el motivo por el que eligió a Real España

Jeaustin Campos se está moviendo mucho para concretar entre 6 y 7 fichajes para Real España. Por ahora lleva cuatro.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Jeaustin Campos quiere revolucionar a todo Real España para 2026.
Real España se cansó de no ganar y en 2026 han prometido dar lo mejor para cumplir los objetivos que se pongan. Uno de ellos ya lo están cumpliendo a cabalidad.

Jeaustin Campos señaló a la directiva que quería entre 6 y 7 fichajes, por ahora ya llevan 4 que son Gonzalo Ritacco, Juan Manuel Capeluto, Ángel David Sayago y Anthony García.

Motagua comienza la venganza contra Jeaustin Campos y busca fichar a este jugador: “Rechazó dos propuestas”

Este último se lo quitó a Motagua y ha salido a la luz el motivo por los que García no regresó a los azules y decidió ir a La Máquina.

El motivo por el que Anthony García se fue con Jeaustin Campos a Real España

La cuenta “Loko X Motagua” dio a conocer que la ficha de García nunca perteneció a Motagua directamente como se venía mencionando.

Esta es parte de una empresa llamada “PROSPORT Management” que se dedica a la representación de jugadores. Eso sí, Motagua si quiso su regreso.

“Terminando su contrato con Colorado, le fue ofrecido solo en venta al Motagua, NO en un nuevo préstamo. La ficha del jugador cuesta aproximadamente 2 millones”.

En resumen, a Motagua le pedían que pagara el monto y el club azul no quiso, caso contrario a lo que sucedió con Real España.

La agencia que representa a García buscó nuevas alternativas y al encontrar que Jeaustin Campos lo quería llegaron a un acuerdo para la cesión del extremo por los próximo torneos.

Fue parte de la Panamá de Thomas Christiansen que clasificó al Mundial 2026 y ahora llegaría a Honduras como fichaje estelar

En todo 25, García jugó 37 partidos donde marcó 10 goles y dio seis asistencias a sus compañeros. Esto es un total de 2,152 jugados, según datos de Transfermarkt.

