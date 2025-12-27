Keylor Navas en la órbita de Saprissa: así de posible es su regreso tras el retiro de Esteban Alvarado

El anuncio tomó por sorpresa a todo el fútbol costarricense. El viernes 26 de diciembre, Esteban Alvarado confirmó su decisión de ponerle punto final a su carrera profesional a los 36 años de edad.

“Todo tiene un fin. La dificultad de tomar la decisión era batallar con mi espíritu ganador. El día a día se hacía más pesado de lo normal”, expresó el histórico guardameta del Deportivo Saprissa en una conferencia de prensa encabezada por Erick Lonnis.

¿Keylor Navas podría volver a Saprissa?

Con su retiro, el arco del Monstruo quedó vacante y la directiva ya analiza opciones para el Torneo Clausura 2026. Entre los nombres que suenan con más fuerza aparecen Rodiney Leal, Alexandre Lezcano, Adonis Pineda y Antonny Monreal.

Alvarado deja un gran vacío en el arco morado (Saprissa).

Sin embargo, entre la afición surgió una pregunta inevitable: ¿y Keylor Navas? Con 39 años, tricampeón de Champions League y símbolo eterno del fútbol costarricense, ¿no podría volver para cerrar su historia en Tibás?

“Podría retirarse en Saprissa…”

Por ahora, la ilusión debe esperar. Según información difundida por La Voz Saprissista, la posibilidad de volver a ver a Keylor bajo los tres palos del Monstruo Distinto no está cerca, aunque sí podría concretarse en el futuro. “Lo del Halcón está muy lejano. Podría retirarse en Saprissa, sí… pero hasta dentro de 3 o 4 torneos”, publicó el medio partidario en sus redes sociales.

Keylor Navas tiene contrato vigente con los Pumas de la UNAM, donde firmó hasta mediados del 2026. Aunque su primer semestre en México no estuvo a la altura de lo esperado y el equipo quedó eliminado en la fase de Play-In del Apertura 2025, el propio guardameta ya manifestó su intención de continuar compitiendo en la Liga MX en el próximo torneo.

Así, mientras Saprissa trabaja en la búsqueda de un nuevo guardián para su arco, el sueño de ver nuevamente a Keylor Navas vestido de morado deberá mantenerse en espera.