Hizo historia con River Plate, fue promesa en Argentina y ahora firma por un grande de Centroamérica

El Club Deportivo Águila hizo oficial este fin de semana el fichaje del delantero argentino Federico Andrada, una incorporación con la que el conjunto migueleño busca fortalecer su zona ofensiva y cerrar definitivamente su plantel de cara al Torneo Clausura 2026.

Con esta contratación, el equipo emplumado da por concluida la conformación de su nómina tras no lograr concretar la llegada de Maicol Cabrera, objetivo que estuvo en carpeta pero que finalmente no se materializó. La directiva optó entonces por un perfil distinto, apostando por la experiencia internacional de Andrada.

“Presentamos a Federico Andrada, un delantero de experiencia que llega para dejarlo todo por nuestros colores”, publicó el club en sus redes oficiales, dejando clara la expectativa que genera esta incorporación en la afición migueleña, que espera ver en el argentino a un refuerzo capaz de marcar diferencias y devolverle contundencia al ataque del nido.

El atacante sudamericano ya se incorporó esta semana a los entrenamientos bajo las órdenes del cuerpo técnico, con la misión de ponerse a punto lo antes posible y aportar soluciones en el frente de ataque, una zona donde Águila ha mostrado altibajos en este inicio de torneo, lejos de la regularidad exhibida en campeonatos anteriores.

Federico Andrada, nacido el 3 de marzo de 1994 en Argentina, inició su carrera profesional en uno de los clubes más importantes del continente, River Plate, una formación que marcó sus primeros pasos y le abrió las puertas al fútbol del exterior.

El delantero tuvo un inicio de carrera prometedor, generó gran expectativa allá por 2013 al momento de hacer su debut con el equipo debido a los antecedentes que arrastraba desde sus formativas, en las cuales posee el récord de más goles anotados, con 143

A lo largo de su trayectoria, Andrada ha defendido camisetas no solo en su país natal, sino también en Francia, Italia, España y más recientemente en el Racing de Montevideo, en Uruguay, acumulando rodaje y vivencias en distintas ligas y estilos de juego.