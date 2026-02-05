Cuando todo parecía indicar que la salida de Michael Amir Murillo a Turquía era un hecho, la última información significa un retroceso en las negociaciones entre Besiktas y el Olympique Marsella.

El lateral panameño fue relegado por Roberto De Zerbi, ya que considera a Murillo un futbolista que “no tiene hambre” actualmente. Por este motivo, desde el fútbol turco se interesaron en los servicios del jugador de la Selección de Panamá.

Rápidamente, Amir Murillo aceptó la propuesta contractual del Besiktas, pero todavía faltaba la negociación entre clubes y el tipo de operación. Desde Francia, las fuentes también indicaban que el acuerdo iba a llegar a buen puerto. Sin embargo, el movimiento podría cancelarse.

Marsella aumentó sus pretensiones y el pase de Murillo a Besiktas se podría caer

Según informó el periodista turco Mustafa Karataş, el equipo de la Ligue 1 “aumentó significativamente sus exigencias de transferencia“. Por esta razón, “el proceso avanza negativamente” agregó sobre la negociación.

Hasta el momento, la salida de Amir Murillo al Besiktas no está confirmada y está más cerca de cancelarse. Resulta extraña esta decisión de Marsella, ya que el panameño no será tenido en cuenta por el entrenador después de sus fuertes declaraciones, a menos que tenga otras intenciones en el corto plazo.

El tiempo comienza a ser un problema para Murillo. El mercado de fichajes en Turquía finaliza este viernes 6 de febrero. De esta manera, si no hay acuerdo en las próximas horas, el futuro del panameño se vería afectado en caso de no concretar otra oferta.