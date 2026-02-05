Es tendencia:
Las joyas de Hernán Medford: así juegan los 6 juveniles de Saprissa que estarán ante Carmelita

Con Hernán Medford de vuelta en el banquillo, Saprissa apuesta por su semillero y seis jugadores Sub-21 tendrán la chance de mostrarse ante Carmelita.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Medford da lugar a los juveniles.
© Saprissa.Medford da lugar a los juveniles.

Este jueves, la expectativa de la afición del Deportivo Saprissa no solo pasará por el esperado regreso de Hernán Medford al banquillo como entrenador del primer equipo.

El duelo ante Carmelita, correspondiente al Torneo de Copa, marcará el estreno oficial del “Pelícano” en esta nueva etapa y, al tratarse de un certamen que fomenta la participación Sub-21, lo obligará a confiar en varias de las promesas formadas en el Centro Deportivo “Beto” Fernández.

Seis juveniles en convocatoria

A pocas horas de que ruede el balón en La Cueva, el periodista Estefan Monge confirmó que seis juveniles morados estarán en la convocatoria de Medford para este duelo tan especial.

Medford confía en los juveniles morados (La Nación).

Medford confía en los juveniles morados (La Nación).

Son nombres que vienen pidiendo pista desde las divisiones menores y que ahora tendrán la oportunidad de mostrarse bajo la mirada de un DT que siempre defendió el protagonismo juvenil.

¿Quiénes son los Sub-21 elegidos por Hernán Medford?

Julián González
Lateral izquierdo de 21 años (categoría 2005), mide 1,82 m y también puede desempeñarse como defensor central. Llegó al semillero del Monstruo en 2013 y ya cuenta con rodaje en el Torneo de Copa, donde disputó tres partidos, además de dos apariciones oficiales en campeonato nacional.

Derek Woodly
Extremo de 18 años que debutó oficialmente con el primer equipo el 17 de enero, nada menos que en el clásico ante el Club Sport Herediano. Es hijo de Johnny Woodly, campeón con Liga Deportiva Alajuelense.

Derek Woodly (Saprissa).

Derek Woodly (Saprissa).

Mathías Elizondo Picado
Mediocampista nacido el 30 de diciembre de 2007 (18 años). Integra el club desde 2014 y aún no debutó como profesional. Es derecho, ágil y mide 1,68 m, con buena lectura de juego en el mediocampo.

Juan Pablo Hidalgo
Centrodelantero espigado de 19 años y 1,88 m, uno de los goleadores del equipo Sub-21. Estuvo muy cerca de recibir su oportunidad en Primera durante el ciclo de Paulo Wanchope, a raíz de varias lesiones en el plantel, pero finalmente continuó en el Alto Rendimiento.

Denilson Ampie
Mediocampista de 18 años, oriundo de Liberia, con experiencia en la Selección Sub-17 de Costa Rica. Mide 1,70 m y ya suma seis partidos como profesional tras su paso por AD Guanacasteca, donde debutó con tan solo 15 años. Está en Tibás desde 2023.

Denilson Ampie (Kevin Jiménez).

Denilson Ampie (Kevin Jiménez).

Alberth Barahona
El nombre más conocido del grupo. El nicoyano de 20 años acumula 25 partidos oficiales con el primer equipo. Se destaca por su versatilidad: su posición natural es el mediocampo, pero bajo el mando de Vladimir Quesada también rindió como lateral derecho.

Alberth Barahona (Instagram).

Alberth Barahona (Instagram).

