Luz verde para Herediano: Jafet Soto se emociona con la confirmación que lo cambia todo en el club

Un ambiente de ilusión y expectativa se vive en Club Sport Herediano tras recibir una confirmación clave que podría marcar un giro importante en el rumbo de la institución, situación que emocionó a Jafet Soto.

Desde el entorno rojiamarillo perciben este momento como el inicio de una etapa distinta, con la esperanza de que se traduzca en crecimiento deportivo e institucional.

Gran noticia para el Herediano de Jafet Soto

El nuevo socio, Tejraj Hada, empresario e inversionista estadounidense de origen indio, ya cuenta con luz verde para integrarse formalmente tras completarse el proceso ante el Departamento de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol, requisito indispensable para validar los cambios accionarios.

Desde Fuerza Herediana confirmaron que toda la documentación fue presentada y aprobada conforme a lo establecido, permitiendo avanzar con normalidad en esta nueva etapa, marcada por el ingreso de un perfil enfocado en inversiones de largo plazo y sin protagonismo mediático.

Según detallaron, el proceso se realizó conforme a lo establecido en el contrato de arrendamiento vigente y concluyó de manera satisfactoria, dejando todo en regla a nivel administrativo.

“En cumplimiento de lo establecido en el contrato de arrendamiento vigente y una vez completado el debido proceso ante el Departamento de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol, ha informado oportunamente los cambios accionarios correspondientes“.

Con esta inversión, en Club Sport Herediano crece la ilusión, especialmente por el avance del nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero, proyecto que hoy representa la mayor esperanza de transformación para el club.