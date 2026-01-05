Jefferson Brenes dice lo que pocos esperaban sobre la camiseta 10 de Saprissa y la afición explota

Jefferson Brenes en el contexto del fútbol de Costa Rica en la nueva edición que se llevó acabo de los “90 minutos por la Vida”, habló frente a los micrófonos sobre su actualidad en el Deportivo Saprissa y lo que ha sido llevar la camiseta 10 morada.

Sobre este escenario dijo muchas cosas que pocos en Tibás esperaban y desde Saprissa la afición explotó, tomando en cuenta que desde hace tiempo se ha esperado mucho más del jugador morado.

Esto dijo Jefferson Brenes sobre la camiseta 10 en Saprissa

Brenes se refirió a la responsabilidad de portar la camiseta número 10 de Saprissa, recordando que ha sido criticado por la afición morada ya que desde que tiene dicho número su rendimiento no fue el esperado, más allá de las lesiones.

“Es obvio que al tener una afición tan exigente y al estar en una institución como Saprissa y un con un número tan pesado, se habla mucho, pero si dentro del terreno de juego hago mi trabajo, solo será un número”, comentó Jefferson Brenes

“Estoy trabajando horas extras, soy consientes de las lesiones que he tenido y a partir de ahí aprovechar los minutos que vaya a tener y levantar la mano para ser tomado en cuenta en este torneo que viene“, afirmó Brenes.

Reacción de la afición del Saprissa

Luego de estas declaraciones, la afición del Deportivo Saprissa reprochó y cuestionó el nivel de Jefferson Brenes con la camiseta morada portando la número 10 a pesar de sus palabras para este 2026.

