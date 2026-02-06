“Futuro incierto”: Brandon Aguilera rompe el silencio tras su lesión y deja a toda Costa Rica en vilo

Para su mala fortuna, Brandon Aguilera sufrió la peor de las lesiones que le pueden tocar a un futbolista. El jugador del Río Ave tuvo una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tendrá un largo tiempo fuera de las canchas.

Esta lesión le sucedió mientras jugaba con su equipo en la Primeira Liga de Portugal frente al FC Arouca. El tico fue sustituido a los 80 minutos por este fuerte dolor en su rodilla. Luego, se terminó de confirmar lo peor para el mediocampista de la Selección de Costa Rica.

Después de asimilar la lesión, Brandon Aguilera envió un mensaje que hizo público en su cuenta de Instagram en el que dejó a todos los costarricenses perplejos debido a las palabras que escribió.

El duro mensaje de Brandon Aguilera después de la rotura de ligamento cruzado

“Después de algunos días de que me lesioné, puedo decir que no era consciente del riesgo al que me exponía al salir a entrenar o jugar y que podía ser la última vez que lo hicieran en algún tiempo, que las cosas que normalicé no eran normales y que el futuro es incierto“, comenzó en su publicación.

Ahora, Aguilera deberá someterse a una cirugía en los próximos días para preparar su recuperación. En la actualidad, esta lesión suele demandar hasta nueve meses sin jugar un partido oficial. Él tiene contrato con el Río Ave hasta junio de 2027, por lo que podría ser renovado automáticamente sabiendo que regresará casi a finales de este 2026.

Y concluyó en su mensaje: “Hace un tiempo dejé de preguntarle a Dios que por qué me ponía en situaciones que yo no quería y empecé a ver que todo lo que me pasaba era más bien una oportunidad para crecer y para mejorar. Mi novia y mi familia han sido fundamentales para que hoy pueda tener esta mentalidad y ver esta lesión como una nueva oportunidad. Abracen, amen y disfruten hacer las cosas que siempre normalizamos,por que hoy estamos y mañana no sabemos“.

