Rolando Fonseca es uno de los que habitualmente se anima a dejar declaraciones que retumban en varios sectores de Costa Rica. El ex jugador y ahora panelista se dirige sin pelos en la lengua después de su larga trayectoria como futbolista profesional.

Recientemente, el ex Saprissa y Alajuelense se refirió a la situación actual de Mariano Torres y Marcel Hernández en la Liga Promérica. Fonseca considera que ambos sacan una gran ventaja debido a que están preparados físicamente.

“Son dos extranjeros que van a marcar una era porque no tienen competencia, no hay ni locales por encima de ellos. Tienen muy buen autoestima, trabajan. En la parte física son profesionales. Es lo mismo que Celso, en su punto sigue siendo determinante“, detalló en una entrevista con el periodista José Pablo Alfaro.

El analista cree que no hay ningún futbolista que se le pueda acercar a estas grandes figuras que tienen Saprissa y Herediano. Piensa que tampoco hay recursos en Costa Rica para que extranjeros como Mariano Torres y Marcel no saquen tanta diferencia.

“Sí (nos debería preocupar) y que no aparezca nadie que les saque la competitividad. Pero, ¿qué hacés? Si el recurso no está preparado ni físicamente. El fútbol pasó a una parte física en esta época“, reflexionó Fonseca sobre el fútbl tico.

Si bien reconoce esta diferencia, Rolando Fonseca reveló que en otra época ninguno de los hubiera tenido éxito en la Liga Promérica: “Están marcando tendencia porque no tienen competencia, pero te voy a ser honesto. Marcel y Mariano en los 90 no hubieran triunfado“.