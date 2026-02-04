Quién es y cómo juega Santiago Rosales, la nueva joya de Alajuelense que puso en Primera el Machillo Ramírez

Liga Deportiva Alajuelense ya cerró su planilla para este exigente semestre. El préstamo de Tristan Demetrius a Guadalupe fue el último movimiento que hizo el club, que apuesta fuerte a Ángel Zaldívar, Kenneth Vargas, Malcom Pilone y algunos juveniles del CAR como los refuerzos para ir en busca de la 32 y dar pelea en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Uno de esos “cachorros” se llama Santiago Rosales, tiene apenas 17 años y llenó el ojo de Óscar Ramírez en los entrenamientos tras subir al primer equipo con el aval del actual asistente y mano derecha del “Macho”, Wardy Alfaro, quien lo conoce bien por haberlo dirigido en la U-17 —incluso, salieron campeones de la categoría en 2024—.

Desde entonces, el mediocampista categoría 2007 integró el banquillo de suplentes durante las primeras cuatro jornada del Clausura 2026. Y le llegó la chance de debutar oficialmente como profesional este miércoles 3 de febrero, en la derrota 2-1 ante Liberia por la ida de los cuartos de final del Torneo de Copa.

Así juega Santiago Rosales, la nueva promesa de Alajuelense

Santiago Rosales ingresó al minuto 78, en lugar de Malcolm Pilone. Un cambio puesto por puesto, podría decirse, ya que el joven volante de Alajuelense tiene características similares al argentino: se destaca por su lectura de juego, su pase preciso en corto y en largo, muchas veces con sentido vertical para romper líneas, y buen posicionamiento en la cancha.

En ese lapso, donde Alajuelense se volcó a buscar el gol para empatarle a Liberia, Rosales dejó buenas sensaciones en el liguismo con sus intervenciones, posibles gracias a su ductilidad técnica. De hecho, la primera bola que pasó por sus pies casi termina en gol de Marcus Brown, otra de las joyas del CAR.

El futbolista, que lleva cuatro años en la institución, ya había tenido una interesante irrupción en el primer equipo durante los últimos 90 Minutos por la Vida. A diferencia de buena parte de sus compañeros y de los elementos de los otros tres equipos participantes, anotó su shoot-out con un sólido remate de derecha en la derrota 3-2 por esa vía ante Saprissa.

