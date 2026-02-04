Saprissa vs. Carmelita: a qué hora y cómo ver el debut de Hernán Medford por los cuartos de final del Torneo de Copa

El Deportivo Saprissa inicia su camino en el Torneo de Copa con un partido especial: recibe a AD Carmelita por la ida de los cuartos de final y será, además, el estreno oficial de Hernán Medford en el banquillo morado tras ser presentado como nuevo entrenador.

La serie es a ida y vuelta y, en caso de igualdad tras el segundo partido, no hay tiempos extra: la clasificación se define directo por penales.

¿A qué hora juega Saprissa vs. Carmelita?

El partido será este jueves 5 de febrero a las 8:00 p. m. (Costa Rica) en el Estadio Ricardo Saprissa, donde los tibaseños buscarán sacar diferencia antes de la revancha.

¿Dónde ver EN VIVO Saprissa vs. Carmelita?

El encuentro será transmitido por FUTV.

Cómo llega Saprissa

Saprissa llega a este cruce con un cambio fuerte de timón: Hernán Medford fue oficializado como nuevo técnico para reemplazar a Vladimir Quesada.

El contexto del Monstruo también explica la urgencia del golpe de autoridad: el equipo arrastraba un inicio irregular en el Clausura 2026 (con pocos resultados plenos), y el Torneo de Copa aparece como una oportunidad inmediata para cambiar el ánimo con una victoria.

Cómo llega Carmelita

Del otro lado aparece el “equipo incómodo” de la serie: Carmelita es el único club de Liga de Ascenso que sigue con vida en el Torneo de Copa, lo que le añade condimento al cruce.

Para meterse en cuartos, los verdolagas superaron sus llaves previas: dejaron en el camino a Inter San Carlos y luego a Cariari para ganarse el derecho de enfrentar a Saprissa.

Lo que hay en juego y cuándo es la vuelta

. La vuelta está programada para el miércoles 11 de febrero , también a las 8:00 p. m.

