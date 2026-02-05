Hernán Medford no se lo cree: así fueron los dos goles olímpicos de Saprissa en la paliza a Carmelita

Cuando finalizó el primer tiempo del duelo entre el Deportivo Saprissa y Carmelita por el Torneo de Copa, los (pocos) aficionados morados que se acercaron a La Cueva para presenciar el regreso de Hernán Medford al banquillo todavía intentaban procesar lo que acababan de ver.

El equipo tibaseño se fue al descanso con un inapelable marcador de 5-0 a su favor, con dos goles olímpicos incluidos y un récord de Ariel Rodríguez que entrará en la historia grande del club.

Vea los goles de Saprissa

El vendaval comenzó temprano. A los 5 minutos, Mariano Torres ejecutó un tiro de esquina desde el sector derecho con un zurdazo tan cerrado que terminó colándose por el segundo palo de Justin Tenorio, arquero de 22 años que tuvo una noche para el olvido. Gol olímpico y primer sacudón en Tibás.

Apenas dos minutos después, Ariel Rodríguez desvió sutilmente un centro de Jorkaeff Azofeifa para ampliar la diferencia. El tanto no fue uno más: el “Samurai” igualó a Edgar Marín como segundo máximo goleador histórico del Monstruo y, además, alcanzó los 200 goles en su carrera profesional. Inoxidable.

Promediando el primer acto, Jefferson Brenes transformó una pelota parada al borde del área en el tercer grito morado. Y a los 44 minutos, llegó lo insólito: Brenes volvió a aparecer en el marcador con otro gol olímpico, esta vez desde el cuadrante izquierdo y con clara complicidad de Tenorio. Dos goles directos desde el córner en un mismo tiempo, una rareza absoluta en el fútbol nacional.

Antes del descanso, Ariel Rodríguez selló su doblete, superó definitivamente a Marín y quedó, sin discusión, como el segundo máximo goleador en la historia de Saprissa. Ahora, el delantero quedó a 23 goles de Evaristo Coronado, el máximo artillero morado con 164 tantos.

El segundo tiempo transcurrió con pocos sobresaltos. En las postrimerías del encuentro, Marvin Loría (que recibió silbidos desde su ingreso) capturó el rebote que dejó un remate de Gerson Torres para decorar el resultado. Fue 6-0 para los morados, que dejaron liquidada la serie antes de jugar la revancha.

