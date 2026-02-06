Jugador de Olimpia advierte al América y les deja recado sobre lo que hicieron en Honduras: “Se dedicaron a…”

El jugador de Olimpia, Kevin Güity tiene claro que el juego de vuelta ante el América es una nueva cita en la historia del club melenudo que tiene la oportunidad de seguir avanzando en la Concachampions.

Güity no perdió la oportunidad para recordar que el América en Tegucigalpa durante un tramo del encuentro se “dedicaron a perder tiempo”, situación que consideró “normal” al estar de visita.

El polivalente futbolista también destacó que durante el juego de ida, Olimpia demostró estar a un buen nivel, pese a la poca preparación física que tuvieron durante la pretemporada de apenas una semana.

Güity también advirtió que comparte el pensamiento de Eduardo Espinel y que tienen como objetivo la hazaña de avanzar de ronda eliminatoria en el torneo más importante de Concacaf.

Las palabras de Kevin Güity

La importancia de la Concachampions

“Estamos pensando en la Liga y en la Concachampions hacer las cosas de la mejor manera, pues sabemos que lo importante es la Concachampions para nosotros, pues tenemos un rival muy fuerte enfrente, pero sí vamos a afrontar los dos partidos de la mejor manera”.

¿Cerca del nivel de México?

“En el nivel siento que no estamos tan largos, pues sí sabemos que la liga mexicana es una liga que digamos es top, pero no estamos tan largos y es complicado también porque, como lo había dicho, tenemos un calendario muy apretado, pues tuvimos una semana de descanso y ya venir igual a la liga y también jugar un partido de esos con una semana de descanso es igual complicado para nosotros, pero sí, sí sabemos que no estamos tan largos y pues día a día trabajamos y esperemos la liga siga creciendo”.

El América hizo tiempo

“Vamos a ir a México a enfrentar el partido de la mejor manera, primeramente, Dios podamos hacer la hazaña, como dice el profe, pero sí. Pues el América en un tramo del partido nosotros lo tuvimos y pues se dedicaron a hacer tiempo. Es normal, pues porque ellos están de visita, pero sí, nosotros vamos a ir a México a enfrentar el partido de la mejor manera y primeramente Dios saquemos el triunfo”.

La grandeza de Olimpia

“Olimpia es uno de los equipos más grandes de Centroamérica, pues internacionalmente, como le digo, enfrentar a un equipo mexicano sin una buena preparación es complicado, pero sí, no solamente en Honduras tenemos que demostrar que somos grandes, también tenemos que demostrar en todos los partidos internacionales que somos un equipo grande”.