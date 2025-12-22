“Firmará su finiquito”: la limpieza de Saprissa se cobra una víctima que ya tiene nuevo destino en Costa Rica

El Deportivo Saprissa se prepara para ejecutar una reestructuración deportiva profunda luego de la derrota ante Liga Deportiva Alajuelense que selló el fracaso de los dirigidos por Vladimir Quesada en el Torneo Apertura y en el 2025 en general. El Monstruo cerró el año calendario sin celebrar un solo título, situación que forzó a la dirigencia a tomar decisiones fuertes de cara al 2026.

Son varios los futbolistas que tienen altas probabilidades de dejar de vestir el uniforme morado en 2026, como Gustavo Herrera, Nicolás Delgadillo y Mauricio Villalobos.

A eso se le suma la situación de los jugadores que estaban cedidos a préstamo y deben regresar al club, pero cuyo futuro parece no estar en Tibás a pesar de tener contrato vigente.

Comienza la limpieza de Saprissa

Uno de ellos es Yoserth Hernández, quien estaba vinculado a Sporting FC hasta mediados de 2026, pero debió armar sus maletas antes de tiempo luego de que la directiva josefina decidiera finiquitar su contrato.

Y lo mismo planearía hacer el Monstruo con el mediocampista de 29 años. De acuerdo con la información del periodista Kevin Jiménez, “Yoserth Hernández será nuevo jugador de Liberia procedente de Saprissa como agente libre por año y medio. En las próximas horas firmará su finiquito con los morados y todo quedará listo”, aseguró.

Morados en oferta: los Coyotes buscan un 2×1

Además, Douglas Sequeira, quien atravesó una situación similar durante su préstamo en Sporting, también podría acompañarlo rumbo al equipo aurinegro. “El Municipal Liberia está interesado en Douglas Sequeira, esperan cerrarlo”, había adelantado Jiménez días atrás. La salida de Hernández ya es prácticamente un hecho, por lo que ahora el zaguero de 22 años podría seguir sus pasos rumbo a los Coyotes de José Saturnino Cardozo.

Todavía resta esperar a que el movimiento de Yoserth Hernández sea confirmado de manera oficial por parte de las instituciones involucradas. Sin embargo, todo indica que la próxima temporada no será dirigido por Vladimir Quesada ni defenderá más el uniforme morado.