Filazo directo a Vladimir Quesada: Jefferson Brenes habló como nunca de su falta de minutos en Saprissa

fue uno de los jugadores que más relegados quedó en la consideración de Vladimir Quesada durante su último ciclo al frente del Deportivo Saprissa. El mediocampista de 28 años, portador del dorsal número 10 y otrora figura indiscutida del conjunto morado, rara vez aparecía como titular y, en más de una ocasión, incluso quedó fuera del banco de suplentes.

Con la salida de Quesada ya consumada, el panorama cambió de inmediato. Brenes fue titular en el regreso de Hernán Medford a La Cueva y, aunque Saprissa presentó un equipo alternativo por tratarse de un duelo del Torneo de Copa, el volante respondió con creces a la confianza: firmó un doblete —incluido un gol olímpico— en la goleada inapelable 6-0 ante AD Carmelita.

El desahogo de Jefferson Brennes

Tras el partido, Brenes se sinceró ante los micrófonos de Columbia y habló sin rodeos sobre el momento que atravesó bajo el mando del ex DT. “Ahora me siento feliz. Creo que cuando le dan la confianza a uno, lo mínimo que puede hacer es devolverla en el terreno de juego. Me sentí bien, hace rato quería sumar minutos; ahora con Hernán… lo tuve en Heredia también, entonces ojalá poder seguir sumando”, expresó.

El mediocampista dejó entrever la frustración que acumuló en el ciclo anterior. “Hace rato quería ser titular para sentir ese ritmo. Entrar 10 o 15 minutos… siempre me metían cuando el equipo iba perdiendo, pero a final de cuentas uno siempre intentaba hacer lo mejor”, añadió, dejándole un recado directo a Vladimir Quesada.

De cara al futuro, Brenes es consciente de que deberá trabajar duro para ganarse un lugar. “La única manera de que Hernán me tome en cuenta es el día a día. Del pasado ya no voy a hablar, para mí ya pasó. Con un entrenador nuevo está esa sensación de volver a ganarse el puesto”, explicó.

Finalmente, Brenes remarcó qué es lo que necesita para recuperar su mejor versión: minutos. “No es fácil entrar 15 o 20 minutos. Cuando a uno le dan partidos completos, 60, 70 o 90 minutos, eso es lo que uno ocupa. Esperemos que Hernán me siga dando minutos, eso es lo más importante para la confianza”, sentenció el ex florense, decidido a convertirse en una pieza clave en el Saprissa de Medford que sueña con la estrella 41.