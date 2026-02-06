“Tiene que cambiar”: Hernán Medford le dejó un mensaje fuerte a Marvin Loría tras los silbidos en la goleada de Saprissa

El Deportivo Saprissa vivió una noche muy tranquila en el regreso de Hernán Medford a La Cueva como director técnico. Por el partido de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa, el Monstruo vapuleó 6-0 a AD Carmelita, dejando la serie prácticamente sentenciada antes de la revancha, que de todos modos se disputará el próximo miércoles 11 de febrero.

Sin embargo, para Marvin Loría la velada estuvo lejos de ser calma. Desde su ingreso en el complemento, el extremo de 28 años fue recibido con silbidos por los cerca de 6.000 aficionados presentes en las graderías, una tónica que se mantuvo hasta el final del encuentro.

Aun así, Loría tuvo su revancha en la cancha. Sobre el cierre del partido, sacó un potente remate desde fuera del área para marcar el sexto gol morado. El tanto sirvió para cerrar la goleada, pero el futbolista decidió no celebrarlo.

“El jugador tiene que entender”

Al finalizar el encuentro, en la transmisión de FUTV, Medford fue consultado por la situación de Loría y dejó un mensaje contundente. “Yo creo que el jugador tiene que demostrar lo que es. No está bien, es muy difícil. Yo soy de respaldar jugadores; si tienen calidad, los respaldo”, comenzó el “Pelícano”.

No obstante, el técnico marcó un límite. “Uno como entrenador tiene que respaldar, pero el jugador tiene que entender que tiene que cambiar cosas para que la afición cambie su opinión”, sentenció Medford.

De esta manera, los fanáticos morados ya saben que el respaldo del cuerpo técnico para Marvin Loría existe, pero el propio DT ya avisó que la respuesta final tendrá que darla el jugador partido a partido.