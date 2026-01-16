Vladimir Quesada lo borró y dejó todo claro: el verdadero motivo por el que Jefferson Brenes no juega en Saprissa

Es difícil encontrar explicaciones claras para el declive que ha experimentado la carrera de Jefferson Brenes a lo largo del 2025. El mediocampista de 28 años supo ser una de las principales figuras del Deportivo Saprissa y una pieza habitual de la Selección de Costa Rica, pero desde que se adueñó de la dorsal número 10 en el club morado, las cosas comenzaron a ir cuesta abajo de manera sostenida.

Luego de dejar atrás una complicada lesión en los meniscos de la rodilla que lo obligó a alejarse de las canchas durante más de cuatro meses, el rendimiento de Brenes nunca volvió a ser el mismo. A tal punto llegó la caída que hoy el entrenador Vladimir Quesada rara vez lo considera como titular, relegándolo a un rol cada vez más secundario dentro del plantel.

Números que hablan por sí solos

Los datos son contundentes. En los últimos cinco partidos del Monstruo, el ex Herediano apenas suma 10 minutos de juego, disputados en la semifinal de vuelta del Apertura 2025 ante Cartaginés. No tuvo participación en la serie que definió el título frente a Alajuelense, ni tampoco pisó el campo de juego en el debut del Clausura 2026 ante Puntarenas.

Jefferson Brenes cada vez tiene menos protagonismo en Tibás (Saprissa).

Es más: desde el regreso de Quesada al banquillo, Brenes solo completó los 90 minutos en una ocasión, en el empate 0-0 frente a Sporting por la última fecha del torneo pasado, un encuentro en el que el cuerpo técnico decidió dar descanso a varios de los habituales titulares.

Vladimir Quesada rompe el silencio

Este viernes, en la conferencia de prensa previa al duelo de la segunda jornada ante Herediano, Vladimir Quesada se refirió puntualmente a la situación del número 10 morado.

“Jefferson ha trabajado muy bien, como el resto de jugadores. Siempre lo digo, el grupo tiene una ética profesional hacia el trabajo increíble y no excluyo a ninguno y, por lo contrario, todos lo hacen e impregnan a jugadores de divisiones menores de cómo hay que presentarse a los entrenamientos”, comenzó explicando el DT.

Vladimir Quesada explicó todo en conferencia de prensa (Saprissa).

Sobre el motivo de sus reiteradas ausencias, el entrenador fue directo, confirmando que la explicación no pasa por lo físico ni lo disciplinario, sino exclusivamente por decisiones futbolísticas.

“A él no le ha tocado por decisiones de fútbol, por decisiones técnico-tácticas, pero es un jugador importante, que tenemos en cuenta y que siempre compite por un puesto”, sentenció Vladimir Quesada.