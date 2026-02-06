Hernán Medford dice lo que nadie esperaba en Saprissa con un mensaje que golpea al camerino: “Culpa de los jugadores”

Hernán Medford tuvo este jueves un debut tranquilizador en su regreso al Deportivo Saprissa. Si bien el partido no era el más exigente, el equipo hizo lo que debía: golear.

El 6-0 ante Carmelita por la ida de los cuartos de final del Torneo de Copa sirvió para sacudirse los nervios del estreno y reafirmar que el camino elegido con el Pelícano al mando es el correcto.

Sin embargo, tras el encuentro, ni siquiera el abultado triunfo evitó que Medford dijera lo que nadie salvo él puede sobre la salida de Vladimir Quesada con un mensaje que sin dudas repercutirá en el interior del camerino morado.

Hernán Medford le apunta a sus jugadores por la salida de Vladimir Quesada

Si bien Medford remarcó que quedó conforme con lo mostrado por el equipo ante Carmelita, no dudó al responder lo que piensa de la salida de Vladimir Quesada. “Estamos bien. Ellos (por los jugadores) están conscientes de que hay que cambiar para mejorar”, empezó el DT.

Medford gozó en su regreso a La Cueva como DT de Saprissa pero se acordó de Vladimir Quesada. (Saprissa)

“Yo a ellos se los dije: si el colega (Vladimir Quesada) que antes estaba no está en este momento, no es por culpa de él, es por culpa de los jugadores. Yo, como jugador, aceptaba mi culpa. De hecho, ellos lo saben”, disparó en declaraciones reproducidas por el diario La Nación.

“Tiene que haber un respeto por la persona que estuvo acá. Él le ha dado mucho a este país y a esta afición; hay que ser agradecidos con él”, concluyó Medford en un absoluto respaldo a otro referente e ídolo morado como lo es Vladimir Quesada.