Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Podrían perjudicar a Saprissa: desde Paraguay revelan las exigencias que tiraron abajo la llegada de Tomás Rodríguez a Olimpia

Desde Paraguay se filtraron los detalles que frustraron el fichaje de Tomás Rodríguez por Olimpia y Saprissa podría verse afectado.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
desde Paraguay revelan las exigencias que tiraron abajo la llegada de Tomás Rodríguez a Olimpia
© Monagasdesde Paraguay revelan las exigencias que tiraron abajo la llegada de Tomás Rodríguez a Olimpia

La situación alrededor de Tomás Rodríguez tomó un giro inesperado luego de que desde Paraguay trascendieran detalles clave que habrían frenado su llegada a Olimpia, pero que también podrían tener un efecto colateral en el Deportivo Saprissa.

Dichas exigencias planteadas durante las negociaciones habrían sido determinantes para que la operación no prosperara, abriendo un nuevo escenario de incertidumbre sobre el futuro del jugador.

Saprissa y Olimpia ya lo saben: Tomás Rodríguez negocia “detalles finales” para jugar en este equipo

ver también

Saprissa y Olimpia ya lo saben: Tomás Rodríguez negocia “detalles finales” para jugar en este equipo

¿Cuáles fueron las exigencias que truncaron el pase de Tomás Rodríguez a Olimpia ?

Según la información revelada por el periodista paraguayo Jorge Chipi Vera , cuando el club hondureño estaba cerca de un acuerdo con el representante del jugador, se filtraron detalles desde Panamá y el propietario de los derechos del futbolista elevó de forma considerable sus pretensiones económicas (unos 500.000 dólares), cuadruplicando el monto inicialmente ofrecido.

A esto se sumó una nueva exigencia del Club San Miguelito, que solicitó que Olimpia cediera los derechos económicos que FIFA otorga en caso de una eventual convocatoria al Mundial de 2026, condiciones que terminaron por enfriar y derrumbar la operación.

Información sobre el caso de Tomás Rodríguez y Olimpia

Información sobre el caso de Tomás Rodríguez y Olimpia

Saprissa se mantiene en alerta

Este escenario podría terminar afectando también a Saprissa, ya que existe la posibilidad de que Sporting mantenga las mismas condiciones elevadas en una eventual negociación con el club morado.

Publicidad

Además del incremento significativo en el monto solicitado, lo más delicado sería la exigencia de recibir el pago que FIFA otorga en caso de que Tomás Rodríguez sea convocado al Mundial de 2026 con Panamá

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Son una vergüenza”: la denuncia desde Olimpia por Tomás Rodríguez que salpica a Saprissa
Fútbol Internacional

"Son una vergüenza”: la denuncia desde Olimpia por Tomás Rodríguez que salpica a Saprissa

Eduardo Espinel recibe su primer refuerzo para 2026 luego de renovar con Olimpia
Honduras

Eduardo Espinel recibe su primer refuerzo para 2026 luego de renovar con Olimpia

Saprissa y Olimpia ya lo saben: Tomás Rodríguez negocia "detalles finales"
Deportivo Saprissa

Saprissa y Olimpia ya lo saben: Tomás Rodríguez negocia "detalles finales"

Figura de Alajuelense se marcha a días de haber ganado la 31
Liga Deportiva Alajuelense

Figura de Alajuelense se marcha a días de haber ganado la 31

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo