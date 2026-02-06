Leyendas de Real Madrid vs. Barcelona: ¿A qué hora es y dónde ver el partido que se juega en Costa Rica?

Costa Rica se prepara para recibir un espectáculo de nostalgia y figuras históricas: el Real Madrid Leyendas vs. Barça Legends, un clásico de exhibición que se disputará en el Estadio Nacional y que promete reunir a nombres pesados del fútbol mundial, con Ronaldinho e Iker Casillas como grandes ganchos del evento.

¿A qué hora se juegan Real Madrid Leyendas vs. Barça Legends en Costa Rica?

El partido se jugará este sábado 7 de febrero de 2026 desde las 6:00 p.m. de Costa Rica en el Estadio Nacional.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de leyendas?

El encuentro que se jugará en Costa Rica será transmitido por el canal oficial de Youtube Premium del Barcelona.

¿Qué jugadores estarán?

El partido tendrá estrellas con pasado en Champions, Mundiales y Clásicos.

Real Madrid Leyendas

Los merengues confirmaron a Iker Casillas, Antonio Núñez, Pepe, Raúl Bravo, Juan Olalla, Agustín García, Edwin Congo, Javier Balboa, Savio, Iván Campo, Claude Makélélé, Pedro Contreras, Guti, Fernando Sanz, David Barral, Rubén de la Red y Toni Moral.

Barça Legends

El conjunto culé anunció a Vítor Baía, Jesús Angoy, Andreu Fontàs, Carles Puyol, Martín Montoya, Marc Valiente, Samuel Okunowo, Fernando Navarro, Róger García, Gaizka Mendieta, Phillip Cocu, Marc Crosas, Roberto Trashorras, Nolito, Ronaldinho, Rivaldo, Ludovic Giuly y Javier Saviola.

Cómo comprar entradas para el partido de leyendas del Real Madrid vs. Barcelona

Según informó el diario La Nación, la productora Experiencias MKP ofrece una promoción especial del 50% de descuento en entradas seleccionadas y se pueden comprar en el sitio www.kuikpei.com.

Los precios de las entradas:

Sol norte y sur – $100

Sombra este y oeste – $130

Balcón este y oeste – $195

Platea este y oeste – $230

El segundo partido de leyendas en Centroamérica

El duelo de este sábado en Costa Rica será el segundo de este tour en la región. El anterior se jugó el 8 de noviembre en El Salvador, en el estadio Jorge Mágico González y con la presencia dela leyenda de La Selecta. En esa oportunidad, Barcelona ganó 2-0 con dos goles del argentino Javier Saviola.