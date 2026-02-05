“No sean falsos”: Rolando Fonseca destrozó a las figuras de Saprissa y lanzó una advertencia para Hernán Medford

Mientras Deportivo Saprissa se prepara para lo que promete ser un recibimiento emotivo a Hernán Medford en su regreso a La Cueva como entrenador del primer equipo —en el duelo del Torneo de Copa de este jueves ante Carmelita—, Rolando Fonseca encendió la polémica con una visión alarmista sobre el nuevo ciclo que comienza en el banquillo morado.

Si bien el anuncio del regreso del “Pelícano” fue recibido como un bálsamo por la afición tras la salida de Vladimir Quesada, y nadie discute la capacidad de Medford, Fonseca aseguró que la crisis del Monstruo excede un simple cambio de entrenador.

Rolando Fonseca alarma a Hernán Medford

“Creo que hoy se juntan dos vertientes no en muy buen estado. Primero, Hernán podrá ser el mejor técnico, está capacitado para gestar algo. El problema es qué limones le estoy dando”, comenzó analizando ante los micrófonos de Teletica, en referencia a la planilla disponible para el DT.

Para sostener su punto, el histórico goleador comparó rendimientos respaldándose los números fríos. Tomó como referencia al emblema morado, Mariano Torres, y lo contrastó con algunos de sus compañeros.

Fonseca desnudó la gran falencia del Monstruo (Teletica).

“En cuatro torneos, Mariano (37 años) tiene 38 incidencias directas a gol, más de 26 goles y 36 asistencias. Es buenísimo. Pero me voy a las últimas contrataciones: Deyver Vega, seis incidencias; Gerson Torres, seis; Loría, once. Sumando a los tres no llegan a Mariano. ¿Qué nivel de planilla se va a encontrar Hernán Medford?”, disparó.

“No sean tan falsos…”

Fonseca también apuntó a la actitud del vestuario ante el cambio de mando, cuestionando el entusiasmo público de algunos jugadores con la llegada de Medford cuando, días atrás, se aferraban a la continuidad de Quesada pese a los malos resultados.

“Ahora escuché que los jugadores están contentos… reaccionaron. Antes defendían a Vla porque era permisivo, ‘el tuanis Vla’; ahora llega Hernán y están súper contentos. No sean tan falsos, comiencen a respaldar a los técnicos en la cancha; estos números no mienten”, reprendió.

Hernán Medford tiene una tarea complicada en Tibás (La Nación).

“Lo más difícil para Hernán no es lo que es él, es con qué se encuentra. En ese camerino se puede apelar al grito, a la emoción, al ADN y a la chapa del estadio… ¿pero eso cuánto se sostiene?”, resumió Fonseca, para cerrar con un veredicto lapidario: “Vladimir no es el problema único; era parte. El problema grave de Saprissa es su planilla y la inconsistencia de rendimientos”.