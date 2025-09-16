Vladimir Quesada pone contra las cuerdas a la directiva de Saprissa con una exigencia sobre el cierre del mercado: “Quiero más”

Vladimir Quesada atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa previa al partido en el que Deportivo Saprissa visitará al Club Sport Herediano el miércoles 17 de septiembre a las 8:00 p.m. (hora tica).

A pocas horas del cierre del mercado de fichajes costarricense, previsto para el jueves 18, el entrenador sorprendió al manifestar que todavía existe la posibilidad de sumar un refuerzo de último momento.

Un mensaje directo para la directiva

Aunque aseguró sentirse satisfecho con el grupo que tiene, Quesada no escondió su ambición. “Estoy satisfecho, hay competencia, estoy contento, pero es normal, yo siempre quiero más. Siempre lo dije, jugué como volante pero sobre todo como lateral y me enseñaron a ver el marco contrario toda la vida”, explicó ante los medios.

El entrenador de 59 años incluso fue más allá y detalló qué tipo de alternativas preferiría tener a mano. “Es natural, debo tener reservas, debo tener vigilancias defensivas. Para mí sería buenísimo si antes del cierre del mercado, algunas de las cosas que hemos conversado en Comisión Técnica pudiera dilucidarse”, expresó, aumentando la presión sobre la dirigencia morada.

Vladimir Quesada presiona a Erick Lonnis

Las palabras de Vladi contrastan con la posición de Erick Lonnis, director del Comité Técnico, quien en varias oportunidades ha señalado el debilitado estado de las finanzas del club.

Según ha advertido el histórico ex portero, esa limitación impide a Saprissa moverse con la misma libertad en el mercado que en otros tiempos, lo que reduce considerablemente las posibilidades de fichajes de peso.

Por su parte, el DT tibaseño recordó que no se trata de una situación nueva, ya que siempre ha sido insistente en buscar incorporaciones hasta el último día de mercado. Ahora, con la fecha límite a la vuelta de la esquina, restará esperar si la exigencia del entrenador surte efecto o si se queda en un deseo más.