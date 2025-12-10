Erick Lonnis le bajó el pulgar: Saprissa define su segunda salida y ya lo quiere otro equipo de Costa Rica

Deportivo Saprissa comenzó a planificar su planilla para el próximo año. Si logra eliminar a Cartaginés en semifinales y avanza a paso firme hasta conquistar el Torneo Apertura 2025, clasificará a la Copa Centroamericana. Pero si no sucede, deberá buscar la 41 y el boleto al torneo de la Concacaf en el venidero semestre.

Teniendo en cuenta que su presidente, Juan Carlos Rojas, se marchará en diciembre, el responsable de mejorar el equipo en este mercado de fichajes y llevar las negociaciones está siendo Erick Lonnis, líder del Comité Deportivo, en consenso con el entrenador, Vladimir Quesada.

En lo que respecta a salidas, puntualmente, Lonnis confirmó la marcha del juvenil Dax Palmer a Alcorcón de España. Y en las últimas horas, trascendió que le habría cerrado la puerta a un futbolista cuya ficha le pertenece a la “S”.

¿Cuál es la segunda baja de Saprissa para el 2026?

De acuerdo a la información del periodista Kevin Jiménez, Sporting FC decidió ponerle punto final al préstamo de un año que había acordado con Saprissa por Yoserth Hernández: “Terminaba hasta junio, pero es posible que finiquiten”, afirmó en sus redes sociales.

Lo que corresponde, en este caso, es que Hernández regrese a Tibás teniendo en cuenta que tiene contrato hasta 2028. Sin embargo, Jiménez aclaró que “es poco probable que se quede con los morados” de cara al próximo torneo.

El mediocampista de 29 años no rindió como se esperaba en el elenco josefino. Disputó 17 partidos en el presente campeonato, en los que poco a poco fue perdiendo la titularidad, y aportó 3 asistencias. Sin embargo, despertó el interés de otros equipos del ámbito local y uno de ellos es Pérez Zeledón.

Los dirigidos por Luis “Chuleta” Orozco llegaron a la última fecha con chances de clasificar las semifinales, pero cerraron su correcta campaña a 4 puntos del cuarto lugar. Ahora piensan en el 2026 y el campeón con Saprissa es uno de los jugadores que tienen entre ceja y ceja.