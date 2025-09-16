Revés para Saprissa en medio de la crisis: Unafut le confirma a Vladimir Quesada la noticia que no quería escuchar antes de jugar con Herediano

El partido entre el Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada y el Herediano de Hernán Medford, llega en un momento clave del torneo, con ambos equipos peleando codo a codo en la parte alta de la tabla.

Más allá de los números, se trata de un enfrentamiento cargado de historia, orgullo y necesidad, ya que ninguno de los dos puede darse el lujo de ceder terreno en la lucha por los primeros lugares de la Liga Promérica 2025.

¿Cuál es la noticia que no quería escuchar Vladimir Quesada con Saprissa antes de jugar con Herediano?

Previo al duelo contra Herediano, Vladimir Quesada recibió una estadística poco alentadora. En el historial directo contra Hernán Medford, UNAFUT marcó que el técnico morado solo ha conseguido una victoria en cuatro enfrentamientos, mientras que el estratega florense suma dos triunfos y un empate.

A esa situación se le suma otro factor negativo para Saprissa: su mala racha en el estadio Carlos Alvarado. Los morados no han podido ganar en sus últimas cinco visitas a Herediano en esa cancha, acumulando derrotas que se han convertido en una verdadera pesadilla.

Vladimir Quesada – Deportivo Saprissa

Los últimos 5 resultados del Saprissa visitando a Herediano en el Carlos Alvarado

Saprissa arrastra una racha muy negativa cada vez que visita a Herediano en el estadio Carlos Alvarado, donde ha perdido en sus últimas cinco presentaciones. Entre esos resultados se cuentan derrotas claras como el 3-0 de diciembre de 2024 y el 2-0 de mayo de 2025, además de caídas más ajustadas como el 2-1 en enero de 2024

14/05/2025 Herediano 2-0 Saprissa

25/01/05 Herediano 3-1 Saprissa

15/12/24 Herediano 3-0 Saprissa

11/08/24 Herediano 2-0 Saprissa

24/01/24 Herediano 2-1 Saprissa

¿Qué dijo Vladimir Quesada en la previa ante Herediano?

En la previa del duelo ante Herediano, Vladimir Quesada reconoció las dificultades que Saprissa ha tenido en el estadio Carlos Alvarado, donde rara vez han podido rescatar puntos. Sin embargo, el técnico morado se mostró optimista.

“Los resultados lo avalan: difícilmente hemos rescatado un punto en la cancha del Carlos Alvarado. Pero siempre hay una primera vez y somos positivos”, destacó Vladimir Quesada.

Además, Quesada dejó claro que el objetivo no es conformarse con un empate, sino ir en busca de los tres puntos. Subrayó que la consigna del equipo siempre ha sido pensar en la victoria y que esperan ofrecer una gran presentación, convencidos de que pueden romper la racha adversa en territorio florense.

“Esperamos que mañana podamos hacer una muy buena presentación. Y cuando digo eso, no me refiero a rescatar un punto, sino a pensar en los tres, igual que en ocasiones anteriores. Ese ha sido nuestro norte, nuestra consigna, y para mañana no esperamos menos”, finalizó Quesada.

¿Dónde ver EN VIVO Saprissa vs. Herediano por la Liga Promérica de Costa Rica 2025?

El esperado duelo entre Saprissa y Herediano por la Liga Promérica 2025 será transmitido en todo el país a través de la señal de FUTV. Este canal tendrá la cobertura en vivo del encuentro, llevando a los aficionados cada detalle de un choque que promete gran intensidad y que concentrará la atención del fútbol costarricense.