Este domingo, el Deportivo Saprissa recibirá al Club Sport Cartaginés por la revancha de las semifinales de la Liga Promérica correspondiente al Torneo Apertura 2025. La ida terminó 2-1 en favor de la S.

Cartaginés necesita salir con todo para revertir el resultado. Debe marcar al menos un gol en La Cueva para empatar la serie y dos para ponerse arriba y dar el gran golpe en Tibás.

En la antesala de este partido decisivo, el conjunto que comanda Andrés Carevic fue sancionado por la Unafut con dos multas. Los de Cartago deberán abonar cerca de un millón de colones.

Los motivos de la sanción de Unafut a Cartaginés

La primera multa es de 300 mil colones. Esta fue por incumplimiento del jefe de prensa según Unafut: “Jefe de prensa del club en día de partido no cumplió con sus obligaciones, las cuales están establecidas en el artículo 17 del Reglamento de Comunicación y Prensa”.

La multa más costosa es de 500 mil colones por una cuestión muy importante. “Al ser la primera vez que no cumple con tener internet con las características disputas en el Reglamento de Comunicación y Prensa Temporada 2025-2026″, dice Unafut.

De esta manera, serán 800 mil los Colones que tendrá que pagar Cartaginés para estar al día con la Unafut. Además, no podrá repetir estos errores nuevamente porque la sanción sería peor.

