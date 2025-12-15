Luis Paradela enloquece a todos en Saprissa a días de la final contra Alajuelense: “Es hora de volver a…”

En Deportivo Saprissa la atención está puesta de lleno en la gran final ante la Liga Deportiva Alajuelense, una serie que vuelve a enfrentar a los dos gigantes del fútbol costarricense en un momento cargado de tensión, expectativas y presión. Mientras el equipo de Vladimir Quesada se prepara para el desafío más importante del torneo, cualquier señal que llegue desde fuera del camerino es analizada al detalle por la afición morada.

En medio de ese clima, el nombre de Luis Paradela volvió a sacudir las redes sociales y a encender la ilusión en Tibás. El extremo cubano, actualmente a préstamo en el Universitatea Craiova de Rumania, ha estado en el centro de la conversación durante las últimas semanas, luego de que desde Europa trascendiera que el club rumano no ejecutaría la opción de compra incluida en su contrato, principalmente por la lesión que lo tuvo fuera de las canchas durante buena parte del semestre.

Esa situación abre la puerta a un posible regreso del futbolista al club con el que fue tetracampeón y donde dejó una huella profunda tanto por su rendimiento como por su identificación con la institución. Aunque desde la dirigencia morada, en voz de Erick Lonnis que adelantó que Paradela busca mantenerse en Europa, también reconocieron que existen conversaciones y que el tema sigue abierto.

La publicación de Luis Paradela que ilusiona todos

A días de que el Morado dispute la final contra Alajuelense, Paradela sorprendió a todos con una publicación que no pasó desapercibida. El cubano compartió en sus redes sociales una historia de la cuenta “Cultura Saprissa”, en la que aparece una fotografía suya vistiendo la camiseta morada en plena cancha del Ricardo Saprissa. La imagen venía acompañada de una frase tan breve como potente: “Es hora de volver a tener fe y de ser valientes”.

El posteo de Luis Paradela.

El mensaje desató una ola de reacciones entre los aficionados, que lo interpretaron como un guiño directo al club y, especialmente, como un respaldo emocional en la previa de una final cargada de historia. Para muchos morados, la publicación fue leída como algo más que una simple frase motivacional: fue una señal de que el vínculo entre Paradela y Saprissa sigue intacto.

Mientras el equipo se enfoca en intentar levantar un nuevo título ante su máximo rival, el gesto del cubano alimenta la ilusión de una afición que sueña con dos cosas al mismo tiempo: ganar la final y, quizá más adelante, volver a ver a Luis Paradela celebrando goles con la camiseta morada.