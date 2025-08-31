Es tendencia:
Se terminó la paciencia: Erick Lonnis no se guarda nada y expone al principal responsable de la crisis de Saprissa

Después de otra derrota dolorosa en Saprissa, Erick Lonnis salió a hablar y dejó una declaración más que caliente en la que señaló un culpable.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Erick Lonnis expone al principal responsable de la crisis de Saprissa
© Tigo SportsErick Lonnis expone al principal responsable de la crisis de Saprissa

Este sábado, el Deportivo Saprissa volvió a sufrir un duro golpe después de lo que había sido la prematura eliminación en la Copa Centroamericana. El Monstruo cayó por 1-0 como local en el clásico frente a la Liga deportiva Alajuelense y agravó su crisis deportiva en menos de una semana.

Para explicar este complicado panorama, los jugadores se hicieron cargo de la situación actual y se mostraron como los responsables de lo que le está ocurriendo al Saprissa. Sin embargo, el actual director del Comité Deportivo, Erick Lonnis, señaló como principal culpable a un directivo que se marchó del club hace apenas unos meses.

Ni los jugadores ni Vladimir Quesada: quién es el culpable del momento de Saprissa según Erick Lonnis

En el programa de Deportes Más, Lonnis fue más que claro con su señalamiento, aunque prefirió no nombrar a a quien considera que provocó que Saprissa hoy esté en problemas.

Hoy es muy fácil. Los que llevaron a Saprissa a esta situación están ahí, viéndolos a ustedes, nadie les tira. Aquí, los que dan la cara para solucionar las cosas son los mismos. Siempre dan la cara. En cambio, hay otros que han pasado por la institución, los meten en problemas, se van, y hay que pagarles una millonada para que se vayan”, analizó el directivo morado.

Al mismo tiempo, Lonnis le consultó al ex Alajuelense, Pablo Izaguirre, cuándo fue la última vez que la Liga ganó un campeonato nacional (en 2020). Luego de responderle, el exportero soltó: “Y los que los pusieron en esa posición, hoy están tranquilos en otro lado. Ahora tiene que venir Javier Delgado, Óscar Ramírez a salvar las cosas. Y los que los pusieron en esta posición, que generalmente son de cierta nacionalidad, están ahí tranquilos con sus salarios pagados”.

Con este ejemplo de los Rojinegros, Lonnis quiso dejar en evidencia que el gran responsable de la actualidad de Saprissa es Sergio Gila. El español arribó al Monstruo en 2021. Se marchó hace apenas unos meses después de varios fracasos a nivel deportivo y antes de que asumiera el propio Lonnis.

sergio gila en conferencia

Foto: Prensa Saprissa

