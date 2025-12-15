Es tendencia:
Rumbo a la Liga MX: figura de la Selección de Guatemala deja Estados Unidos y ya tiene nuevo equipo

Una de las grandes figuras chapinas ya firmó con su nuevo equipo en tierras mexicanas.

Por Juan Fittipaldi

La seleccionada vuelve al fútbol mexicano.
© FFGLa seleccionada vuelve al fútbol mexicano.

Este lunes, se hizo oficial el nuevo equipo en el que estará una de las grandes figuras que tiene la Selección de Guatemala femenina. Se trata de Aisha Solórzano, que dejará Estados Unidos después de haber estado durante todo 2025.

Aisha dejó de pertenecer al Utah Royals FC, que se desempeña en la máxima categoría del fútbol estadounidense. El club de la ciudad de Salt Lake le dio la despedida y comunicó que fue una “rescisión mutua del contrato” para que la delantera busque una nueva oportunidad.

De esta manera, Solórzano deja Estados Unidos donde pudo hacer historia. Se convirtió en la primera guatemalteca en convertir en la National Women’s Soccer League. Lo hizo en septiembre contra el Bay FC para darle la victoria a su equipo. Fue el único tanto en 20 apariciones (15 como titular).

2025_URFC_Thank you_Aisha Solórzano_1920x1080
La despedida del Utah Royals FC a Solórzano.

Aisha Solórzano regresa a México para jugar en Juárez

Aisha vuelve a la Liga MX, donde ya vistió los colores de las Xolas de Tijuana antes de llegar a Estados Unidos. Anteriormente, estuvo en Puebla. Ahora, se convirtió en nueva jugador del FC Juárez.

La alegría de ser brava“, escribió el equipo femenil de Juárez para hacer oficial el fichaje de Aisha Solórzano. La figura chapina llega a un equipo que cayó en los cuartos de final por 1-0 en el global contra Tigres, campeón del Apertura 2025.

Solórzano sigue escribiendo páginas históricas para su carrera. Antes de su primera experiencia en México con el Puebla, trabajaba en un call center en Guatemala. Allí partía sus tiempos para poder jugar al fútbol, a lo que se dedica a tiempo completo desde 2023.

